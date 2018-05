Sự thật "trần trụi" phía sau vẻ hào nhoáng của spa!

Giữa chi phí gốc của dịch vụ với giá thu của khách của một liệu trình gọi là "cấy Vitamin tươi" lên da mặt có giá 10 triệu /1 lần, nhưng một nhân viên sale kiêm làm marketing cho một spa tiết lộ: Lọ thuốc giá gốc vitamin tươi có giá mua vào chỉ khoảng 300.000 đồng. Như vậy, chủ spa đã đút túi ngon lành 9,7 triệu đồng.

Khi được hỏi về nguyên nhân gì khiến thị trường spa đang phát triển vô cùng rầm rộ hiện nay, một nhân viên sale thuộc lĩnh vực này nói: Spa là gì?

Là marketing, là quảng cáo! Các "Thượng đế" của spa Việt Nam thì ham làm đẹp giá rẻ và dễ tin vào quảng cáo. Ngược lại, các spa cũng “chịu khó” quảng cáo. Một bên bất chấp mọi giá để được làm đẹp. Một bên vì siêu lợi nhuận nên cũng sẵn sàng liều mạng thực hiện mọi kỹ thuật làm đẹp dù không chuyên môn. Thế nên, mới có chuyện nhiều chị em sau khi ra khỏi cánh cửa spa là phải "thẳng tiến" tới… bệnh viện.

Bài 1: Chăn dắt một "ước mơ"

Ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM phải thừa nhận tại cuộc họp khẩn ngày 5.5 của ngành với 163 phòng khám đa khoa thẩm mỹ trên địa bàn TP.HCM, rằng:

"Số ca tai biến do làm đẹp gần đây tăng vọt, nhất là tại các khu đô thị. Việc triệu tập cuộc họp đột xuất này nhằm phổ biến về những tiêu chí mới-bắt buộc với người hành nghề".

Thế nhưng, chủ trương trên mới "với tay" được tới các cơ sở có giấy phép, còn tại địa bàn TP đang có trên 4.000 spa - thẩm mỹ viện hoạt động "kín kín, hở hở" về kỹ năng, thiết bị và vô số các mánh khoé câu khách mà ngành còn chưa biết quản lý kiểu gì.

"Thợ chích" trong spa - những cái bẫy ngọt ngào

"Thợ chích" trong spa - chúng tôi tạm gọi họ - những thợ mát xa kiêm chích chất làm đầy (filler) đang được thế giới chị em đón chào nồng nhiệt bởi tính tiện dụng, làm đẹp siêu nhanh của kỹ thuật này.

Thế nhưng, vào năm 2005-2006, sau những ca tai biến rầm rộ tại Hà Nội do đi làm đẹp bằng filler bị hỏng tại spa khiến giới chị em cực kỳ bị ám ảnh về những ca "thối cằm", "thối mũi" do bị hoại tử sau tiêm filler; thị trường spa theo đó cũng tạm thời lắng xuống. Thế nhưng, các khoa tạo hình thẩm mỹ (THTM) của các bệnh viện gần đây tiếp tục nhận được các ca hỏng má, hỏng cằm do tiêm filler từ các cơ sở spa, thẩm mỹ.

Cơ sở thẩm mỹ ở chung cư quận 5, TP.HCM.

Các "Tình yêu" ơi!" Đó là câu mời chào ngọt ngào mà các chị em gần đây được tiếp thị nhan nhản trên các trang quảng cáo về làm đẹp. Tôi đã vào vai một "tình yêu" thâm nhập một cơ sở làm đẹp dạng spa ở quận 12. Cô chủ tiệm tư vấn cho tôi bằng lời mật ngọt thế này: “Da chị đẹp quá, da này mà truyền trắng thì "bật tông” ngay! Kỹ thuật viên kiêm tư vấn, kiêm chủ tiệm spa “chui”, cứ rủ rỉ bên tai trong lúc mát xa cho tôi. Đồng thời cô chìa cổ tay cho tôi và nói: “Chị thấy da em không! Trắng sáng!””.

Tôi tỏ ý lo ngại thuốc làm trắng vậy có gì nguy hại không! Cô lại ngọt ngào: "Không mà chị. Chị cứ thử truyền đi. Khác liền hà. Chỉ sau 30 phút, da đã thấy trắng rõ luôn ý! Bên em lấy hàng từ gốc, giá cả phù hợp lắm chị. Chị làm cả liệu trình trắng da "cải lão hoàn đồng" hết có hơn 12 triệu!".

“Sao mấy bạn chị đi truyền trắng tới 70-80 triệu mà! Có an toàn không, hay thuốc Trung Quốc vậy? Truyền cái này có ảnh hưởng gì không? Chắc phải có bác sỹ làm chứ?". “Không có đâu chị. Hàng của bọn em xịn mà. Tụi em làm tại nhà không mất mặt bằng, thuế má nên rẻ vậy thôi. Chị vào mấy cái spa lớn nó tính giá vậy chứ thuốc cũng như của em à!”.

Tôi vẫn lưỡng lự. Cô ta lại nói: “Ôi trời cái này như truyền nước biển chứ có gì đâu! Chị sợ thì em gọi y tá đến truyền cho chị. Da chị làm 1 lần có khi cũng "lên tông" rồi.!... ". Nhìn quanh phòng spa quá đơn giản với một giường mát xa có vài chai lọ ôxy già, thuốc sát khuẩn, tôi lấy lý do còn chưa đủ dũng cảm nên hẹn chủ tiệm vào một ngày khác.

Trong vai một "quý bà" cần cải thiện hình ảnh nhưng quá nhát vì sợ dao kéo, tôi lại tình cờ được một chủ tiệm uốn tóc giới thiệu tới tay một "thợ chích" filler khác.

Thật bất ngờ khi tôi tìm tới, đó là căn phòng của một khách sạn. Tiện nghi của cơ sở làm đẹp kín đáo này đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Chỉ vài lọ thuốc sát khuẩn trên bàn uống nước, một chiếc tủ nhỏ đựng bông băng, gạc, kim tiêm, chai dịch truyền xếp trên kệ và cô chủ lại săn đón: Mặt chị mà chích Filler vào cằm, xoá nếp nhăn nơi cánh mũi … là đẹp lắm đó!"...

Kỹ nghệ “chăn dắt” các "tình yêu"

Khi đi tìm câu trả lời về nguyên nhân vì sao nhiều người đẹp lại chọn spa mà không đi vào bệnh viện cho an toàn? Nh. là nhân viên “marketing” cho một bà chủ spa có tiếng tại TP.HCM bật mí: mục tiêu của spa là làm cho quy trình làm đẹp của các chị em càng phức tạp, thì càng "ăn tiền". Đánh vào tâm lý chị em mà thôi!

Khi nghe chủ spa "ca" rằng, các "tình yêu" đang được sử dụng các loại mỹ phẩm của Nhật - Pháp, của Hàn Quốc; hay đang áp dụng liệu trình đặc biệt. Ra khỏi cửa phòng spa là da sẽ đẹp, căng bóng như da em bé... thì chị em nào cũng sẵn lòng trút hầu bao. Đó chỉ là một trong rất nhiều chiêu thức khiến chị em mụ mị không biết lối nào mà lần ở spa.

Chiêu sử dụng thường xuyên và hiệu quả nhất là giảm giá và giảm giá… Nào là "giờ vàng", "ngày vàng", "tuần lễ vàng" được các spa tích cực quảng cáo trên nhiều phương tiện. Khách hàng thân thiết thì vào ngày lễ, sinh nhật đều được chăm sóc với những chiêu "ngọt" tới mức khó thể từ chối.

Nhiều hộp thuốc truyền trắng, thuốc filler không nguồn gốc được phát hiện tại cơ sở thẩm mỹ chui và những hình ảnh tự quảng cáo trên mạng để lôi kéo khách của cơ sở thẩm mỹ ở chung cư quận 5, TP.HCM.

Thế nhưng khi đi sâu, thâm nhập trò chuyện cùng những người tham gia "dịch vụ" spa, người viết bài cũng giật mình khi được hé lộ những ngón nghề của dịch vụ “làm đẹp”, mà qua đó bộc lộ khoản lời kiếm được như thò tay vào túi khách mà lấy tiền vậy!

Điều này đã lý giải tại sao những năm gần đây, các thẩm mỹ viện, spa mọc ra như nấm. Vì chỉ cần một ngày "chăn, dắt" được một-hai “Thượng đế” vào cửa tiệm thôi. Không cần nhiều!

Không chỉ có vậy, thấy các spa làm ăn quá dễ hốt bạc, nên một dạo tại đất Hà thành, rầm rộ kiểu làm ăn lôi kéo khách từ trên facebook về căn hộ - "thẩm mỹ mini" tại các chung cư để làm cho khách. Không cần biển hiệu, không cần thuế má, mà khách vẫn nườm nượp. Nhất là tiêm filler nâng mũi, làm đẹp da, tiêm thuốc căng bóng da, làm thon gọn cằm... chủ cứ thu từ vài triệu tới cả chục triệu / kỹ thuật với độ chênh giữa giá gốc và giá thu của khách lên tới hàng trăm lần.

Ngay chính nhân viên làm sale, nhân viên làm trong các spa cho các chủ tiệm còn trợn tròn mắt khi biết về sự thực: một lần làm đẹp da mặt trong spa có giá 350.000 đồng, nhưng túi thuốc (làm mặt nạ) phải bỏ ra cho liệu trình này chỉ có vỏn vẹn: 20.000 đồng. Hàng có xuất xứ Trung Quốc, có nhiều mùi vị: hoa oải hương, mùi hoa hồng, mùi linh chi, mùi bạc hà... Giá trên đây là tại spa nhỏ, còn tại spa trung và cao cấp lại nâng dần lên tới trên 1 triệu -1,2 triệu đồng /lần làm đẹp da.

Trao đổi với chúng tôi về cơ sở thẩm mỹ “chui" tại quận 5 gần đây được cơ quan Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phối hợp với Phòng PA83 Công an TP.HCM phanh phui, trong đó phát giác việc nhân viên không bằng cấp nhưng nhận tiêm truyền trắng da cho khách, nhận tiêm filler, Nh. phân tích:

Liệu trình truyền trắng có nhiều giá khác nhau lắm! Nó có giá 27-30-40 triệu (giá ở spa bình dân). Liệu trình thường làm 10 lần. Nhưng điều đáng nói là: "Giá không phải phụ thuộc vào thuốc mà phụ thuộc vào spa lớn, hay nhỏ", Nh. nhấn mạnh.

Một chai cốt (thuốc) truyền trắng trên thị trường có giá mua vào khoảng 800 ngàn tới 1 triệu. Thế nhưng trong nhiều spa, có nơi chủ cơ sở đã hét lên giá 75 triệu cho liệu trình làm "siêu trắng", và quảng bá là thuốc của Thuỵ Sỹ. Thuốc truyền trắng, công nghệ khi mới ra đời tại Thuỵ Sỹ thực chất là noãn thực vật được truyền làm đẹp toàn thân.

Thế nhưng, noãn thực vật Thuỵ Sỹ khi về Việt Nam sẽ không có giá vài chục triệu. Thực chất các loại truyền trắng đang làm cho khách tại spa với giá trên chỉ là vitamin giá rẻ, trong đó được pha "các kiểu" với các chai dịch truyền. Ngoài ra, muốn giữ được da trắng sau khi tiêm truyền trắng thì cả đời phải truyền, không bao giờ được bỏ.