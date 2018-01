Sự thật vụ phạm nhân trốn trại để lại tờ giấy "có không giữ, mất đừng tìm"

(Dân Việt) Trong lúc đi lao động cải tạo, phạm nhân nam 25 tuổi đã trốn khỏi trại giam Phú Sơn 4, tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin truy tim phạm nhân Đàm Văn Duy đăng tải trên Facebook. Sáng 16.1, lãnh đạo Trại giam Phú Sơn 4, tỉnh Thái Nguyên xác nhận, phạm nhân bỏ trốn khỏi trại hôm 15.1 là Đàm Văn Duy (sinh năm 1993, quê ở Ngân Sơn, Bắc Kạn) đã ra đầu thú. Theo lãnh đạo Trại giam Phú Sơn 4, đối tượng Duy bỏ trốn khi đi lao động cải tạo. “Vị trí phạm nhân này bỏ trốn chỉ cách phân trại 100m. Biết mình không thể trốn thoát nên ngay trong ngày 15.1 đã tự ra đầu thú”, lãnh đạo trại giam Phú Sơn 4 thông tin. Trước đó, ngày 15.1, trên một trang Facebook đăng bức ảnh một thanh niên mặc áo phạm nhân, kèm theo thông tin truy tìm phạm nhân Đàm Văn Duy vừa trốn trại tại Thái Nguyên. Trước khi bỏ đi, phạm nhân để lại 1 mảnh giấy ghi dòng chữ: "Có không giữ mất đừng tìm”. Tuy nhiên, trao đổi với PV, lãnh đạo Trại giam Phú Sơn 4 cho biết, thông tin phạm nhân để lại tờ giấy trên chưa chuẩn xác và không rõ ai đã đưa lên mạng xã hội.

