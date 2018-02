Tài xế xe ôm tử vong sau khi kêu cứu lúc rạng sáng

Sau bốn giờ nghe tiếng kêu cướp gần Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật, người dân Long An phát hiện anh lái xe ôm thiệt mạng, trên người có nhiều vết đâm.

Trưa 4.2, Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ cái chết của anh Nguyễn Văn Sơn (45 tuổi, quê Bến Tre). Hiện trường là bãi cỏ ven đường ở xã Bình Tâm, TP.Tân An.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Ái Loan

Theo nhà chức trách, anh Sơn chạy xe ôm, tạm trú ở TP.Tân An. Khoảng 2h cùng ngày, người dân gần Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Long An nghe tiếng kêu cứu ở đầu đường tỉnh 627. Do đêm khuya nên mọi người không dám chạy ra kiểm tra.

Đến khoảng 6h, người dân đi tập thể dục gần hiện trường đã phát hiện nhiều vết máu trên đường. Lần theo dấu vết, họ phát hiện thi thể anh Sơn nằm trên bãi cỏ, người có nhiều vết đâm.

Công an Long An và TP.Tân An đã vào cuộc truy bắt nghi can.