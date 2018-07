Trưởng phòng “loạn thần cấp” sau khi bị khởi tố, bắt giam

(Dân Việt) Sau khi bị công an khởi tố, bắt giam, một cán bộ quản lý bảo vệ rừng bỗng dưng có triệu chứng "loạn thần cấp" và có nhiều dấu hiệu bất ổn về sức khỏe.

Ngày 20.7, đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận về việc đã đưa nghi can Nguyễn Công Doanh đi điều trị về bệnh tâm thần.

Ông Doanh được đưa đi cấp cứu do có nhiều dấu hiệu bất ổn về sức khỏe.

Theo hồ sơ mà chúng tôi có được, ông Doanh là Trưởng phòng Quản lý, bảo vệ rừng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Quảng Sơn (Công ty Quảng Sơn- huyện Đắk G'Long Đắk Nông). Ngày 11.7, ông Doanh bị Công an tỉnh Đắk Nông triệu tập để làm việc do liên quan đến các sai phạm trong quản lý bảo vệ rừng tại lâm phần của đơn vị ông đang công tác.

Ngày 12.7, Công an tỉnh Đắk Nông có thông báo về việc bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Doanh gửi cho lãnh đạo Công ty Quảng Sơn. Tuy nhiên, theo ông Đinh Văn Quý, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Quảng Sơn, đơn vị nhận được thông báo này vào ngày 17.7, trên bì thư ghi nhận thông báo này được gửi hôm 16.7.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, suốt thời gian nhập viện, ông Doanh luôn trong trạng thái “sững sờ”, “không tiếp xúc”.

Trong ngày 16.7, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra lệnh tạm giam đối với ông Doanh thời hạn 91 ngày kể từ ngày 17.7. Cũng trong ngày, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám nơi làm việc của ông Doanh. Các quyết định này được Viện KSND cùng cấp phê duyệt vào ngày 17.7.

Tuy nhiên, ngay trong ngày 16.7, vợ ông Doanh, bà Phạm Thị Ngọc đã có đơn tố cáo khẩn cấp gửi Công an tỉnh Đắk Nông và Viện KSND tỉnh Đắk Nông về việc Công an tỉnh Đắk Nông bắt người trái luật và có dấu hiệu bức cung nhục hình.

Cụ thể, trong ngày 16.7, bà Ngọc được thông báo việc ông Doanh được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông để cấp cứu. Thời điểm này, ông Doanh ói mửa liên tục, bí tiểu; không nhận ra, không nói chuyện với người thân.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tối 16.7, các bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông tức tốc tiến hành các biện pháp can thiệp, đảm bảo ổn định sức khỏe cho ông Doanh. Ngay trong đêm, ông Doanh đã được chuyển lên Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều trị.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông quyết định đưa ông Doanh lên tuyến trên điều trị với chẩn đoán loạn thần cấp.

Bác sĩ Vi Thị Hồng, người được Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông ủy quyền làm việc với báo chí, cho biết, ông Doanh nhập viện vào 14h30 ngày 16.7. Từ khi nhập viện đến lúc đưa lên tuyến trên điều trị (khoảng 21hcùng ngày), ông Doanh luôn trong trạng thái “sững sờ”, “không tiếp xúc”. Các bác sỹ tiến hành thăm khám ban đầu và chụp CT (chụp cắt lớp vi tính) phần đầu và cổ, vai của bệnh nhân Doanh.

Kết quả ban đầu ghi nhận bệnh nhân có nhiều dấu hiệu không ổn định về sức khỏe như: huyết áp cao (150/90), bí tiểu, viêm dạ dày… Kết quả chụp CT phần đầu và cổ, vai không ghi nhận tổn thương, các phản xạ bình thường.

Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông thống nhất bệnh nhân Doanh có nhiều triệu chứng nghi loạn thần cấp, viêm dạ dày, bí tiểu, huyết áp cao (cấp độ 2) và thống nhất chuyển lên tuyến trên điều trị.

Được biết, ông Doanh bị khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi hủy hoại rừng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Doanh là người đã cho phép một số đối tượng hủy hoại gần 6ha rừng tự nhiên tại khoảnh 1, tiểu khu 1680, thuộc lâm phần do Công ty Quảng Sơn quản lý. Ngoài ra, ông Doanh cũng chỉ đạo cấp dưới không ngăn chặn, không lập biên bản đối với hành vi hủy hoại rừng của các đối tượng. Vụ phá rừng này được phát hiện vào tháng 12.2017.

Theo đại tá Quy, hiện Công an tỉnh vẫn chưa nhận được đơn của vợ ông Doanh. Việc khởi tố, tạm giam đối với ông Doanh được làm theo đúng quy định của pháp luật. Còn việc đưa ông Doanh đi điều trị là do ông này có dấu hiệu tâm thần.