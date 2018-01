TT-Huế: Hàng chục người dân truy bắt, tóm gọn tên cướp giật đồ

(Dân Việt) Hàng chục người dân ở Thừa Thiên - Huế truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp giật táo tợn giữa ban ngày như phim.

Sáng nay (25.1), Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Trọng Cường (SN 1983, trú thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) về hành vi cướp giật tài sản.

Nghi phạm Phan Trọng Cường tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 23.1, Cường gây ra một vụ cướp giật tài sản táo tợn giữa ban ngày trên tuyến đường ở xã Phú Thanh, huyện Phú Vang.

Vào thời điểm trên, Cường đang chạy xe máy đã tháo biển số đi trên đường để tìm cơ hội cướp giật tài sản thì phát hiện 2 phụ nữ chở nhau bằng xe máy, người phụ nữ ngồi sau đeo một túi xách.

Lúc này, mặc dù trên đường có nhiều người qua lại, nhưng Cường lập tức chạy xe áp sát và dùng tay giật túi xách bên trong có chứa hơn 1,9 triệu đồng, 2 điện thoại di động và nhiều giấy tờ khác rồi rồ ga bỏ chạy.

Chứng kiến hành vi cướp giật táo tợn của Cường, nhiều người đi đường lập tức phóng xe đuổi theo với tốc độ cao để bắt giữ nghi phạm. Sau một thời gian truy đuổi nghi phạm như phim hành động, được sự phối hợp chặn đường của nhiều người dân ở địa phương, những người truy bắt đã khống chế, bắt gọn được đối tượng và sau đó bàn giao cho cơ quan công an.