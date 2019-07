Vụ kỳ án gỗ lậu: Hoãn tuyên, quay lại xét hỏi, tranh luận

Tóm lược diễn tiến nội dung vụ án: Ngày 19/12/2011, Công ty Ngọc Hưng làm thủ tục xuất khẩu lô gỗ trắc từ Việt Nam đi Trung Quốc tại Chi cục Hải quan cảng Cửa Việt, Quảng Trị (theo khai báo hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu). Sau khi hoàn thành thủ tục, doanh nghiệp vận chuyển 22 container từ Quảng Trị đến cảng Đà Nẵng để xuất khẩu. Trên đường vận chuyển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, xe bị Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phát hiện, bắt giữ. Tiến hành khám xét một container, Công an quận Ngũ Hành Sơn kết luận, doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa không đúng tuyến đường, không đúng khai báo hải quan. Do hàng hóa đang chịu sự kiểm soát của cơ quan hải quan, nên Công an quận Ngũ Hành Sơn làm thủ tục chuyển Hải quan Đà Nẵng xem xét xử lý. Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu và Hải quan Quảng Trị, Hải quan Đà Nẵng tiến hành khám xét, xử lý lô hàng theo quy định pháp luật. Căn cứ kết quả điều tra, kết luận, Công ty Ngọc Hưng có hành vi xuất khẩu không khai báo hải quan sản phẩm gỗ, gỗ giáng hương… Toàn bộ số gỗ xuất khẩu không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Do đó, ngày 6/4/2012, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu" xảy ra tại cảng Đà Nẵng, thu giữ toàn bộ số gỗ của Công ty Ngọc Hưng chứa trong 22 container; chuyển vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để điều tra theo thẩm quyền.