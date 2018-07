Vụ người phụ nữ bị tra tấn ở Gia Lai: Đối tượng nói bị bỏ thuốc thư?

(Dân Việt) Cơ quan công an đã xác định được đối tượng đánh đập, hành hạ dã man người phụ nữ ở Kon Tum sang Gia Lai làm thuê. Bước đầu đối tượng thừa nhận hành vi tra tấn, dùng dao chặt đứt ngón tay nạn nhân và đang có dấu hiệu nghiện ma túy nặng.

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị hành hạ dã man khi đi làm thuê ở Gia Lai, chiều 21.7, Công an thành phố Pleiku (Gia Lai) cho biết, đã xác định được đối tượng hành hung chị Y.Nh (SN 1995, trú tại thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) và hiện đang tạm giữ để phục vụ điều tra. Đối tượng trực tiếp hành hạ dã man chị Nh là bà Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga, SN 1979, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai - tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku).

Nạn nhân bị bà Hà điên cuồng lấy dao chém đứt ngón tay.

Theo Công an TP.Pleiku, khoảng 0h55 ngày 12.7, Công an phường Thống Nhất đã nhận được tin trình báo của chị Y.Nh về việc bị đối tượng Hà đánh đập dẫn đến chấn thương nặng. Sau đó, Công an TP.Pleiku đã tiến hành đưa chị Nh đến bệnh viện điều trị thương tích. Cơ quan công an xác định, bà Hà chính là đối tượng gây thương tích cho nạn nhân. Trong lúc làm việc, cơ quan điều tra còn phát hiện đối tượng có biểu hiện ngáo đá, nghiện ma túy. Ngay sau đó, lực lượng công an đưa bà Hà đến Trung tâm tư vấn và cai nghiện tỉnh Gia Lai.

Nạn nhân cho rằng đã bị bà Hà tra tấn, dùng kìm nhổ răng.

Qua làm việc với cơ quan điều tra, bà Hà đã thừa nhận hành vi dùng dao chặt vào ngón tay của chị Nh. Bà Hà cho rằng chị Nh ăn trộm tiền, vàng nên đã đánh đập. Ngoài ra, đối tượng còn cho rằng chị Nh đã “bỏ thuốc thư” vào thức ăn khiến đối tượng có những hành động điên cuồng, tra tấn dã man. Hiện Công an TP.Pleiku đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng này.

Một số người dân ở khu vực cầu Ia Linh (đường Lý Thái Tổ, TP.Pleiku) đã chứng kiến việc chị Nh bị vứt ra đường. Theo những người này, chiều 11.7, có người đi tập thể dục và phóng sinh cá ở cầu Ia Linh đã phát hiện một người phụ nữ nằm trong ống cống có quấn chăn kín người. Khi được hỏi, người phụ nữ này cho biết bị người ta đánh đập gãy tay, không thể đi lại được và bị người ta chở ra đây vứt bỏ từ chiều tối hôm trước. Sau đó, người dân ở đây mua nước, mì tôm cho ăn và báo cáo cơ quan công an. Ngay sau đó, cơ quan công an đến khu vực cầu đưa nạn nhân đi khám và lấy thông tin ban đầu.

Những vết thương do bị tra tấn trên cơ thể chị Nh.

Theo tố cáo của chị Nh, bà Hà còn dùng nhiều thủ đoạn man rợ như dùng cây sắt đánh vào người, lấy bàn là nóng ủi vào cơ thể, lấy khò lửa khò vào người gây thương tích nghiêm trọng, có nhiều chỗ nhiễm trùng, hoại tử. Thậm chí, bà Hà còn dùng kìm nhổ răng nạn nhân, dùng cây sắt gắn đinh đánh vào người.

Như Dân Việt đưa tin, năm 2014, chị Nh đến làm thuê cho quán cà phê tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku, Gia Lai. Trong quá trình làm việc tại đây, chị Nh bị bà Hà thường xuyên đánh đập, tra tấn.