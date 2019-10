Vụ VN Pharma, ai đã tiết lộ tài liệu mật: Phải khởi tố vụ án?

(Dân Việt) Trong phiên xử chiều 30/9, lần đầu tiên, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên toà đã thắng thắn đề nghị Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an, cần điều tra và khởi tố hành vi làm lộ bí mật Nhà nước của cá nhân, tổ chức, trong vụ án VN Pharma…

Cụ thể, ngay tại phiên toà, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng: “Một số cá nhân, tổ chức đã đưa các tài liệu mật liên quan đến vụ VN Pharma ra ngoài, trong khi các tài liệu, hồ sơ mật trên thuộc diện tài liệu mật, hoàn toàn chưa được giải mật”.

Được biết, ngày 27/4/2018, Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an nhận được tập tài liệu do ông Ngô Nhật Phương (doanh nhân, trú tại TP.HCM) cung cấp. Đến tháng 6/2018, ông Phương nộp tài liệu này cho tòa án.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên toà. Ảnh: C.M.Đ

Trả lời trong phần thẩm vấn tại tòa, ông Phương cho biết: “Những tài liệu này do quan hệ cá nhân mà có (?). Các tài này đã được hợp pháp hóa lãnh sự”...

Tuy nhiên, đến ngày 20/9, Bộ Y tế mới có quyết định giải mật những tài liệu trên. Như vậy, từ ngày 27/4/2018 - 20/9/2019, ai đã sử dụng những tài liệu này thì phải tuân thủ những quy định về bảo mật. Trong quá trình giải quyết vụ án, các tài liệu mật trên chưa được giải mật.

Trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát đã kiến nghị Hội đồng xét xử, yêu cầu Cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an - điều tra làm rõ. “Ai đã tiết lộ tài liệu mật? Cá nhân, tổ chức nào liên quan đến hành vi tiết lộ tài liệu mật ra bên ngoài? Cần phải khởi tố vụ án tiết lộ tài liệu mật để giữ kỷ cương phép nước…”, đại diện Viện Kiểm sát nói.

Các bị cáo đã nói lời sau cùng tại phiên toà. Ảnh: C.M.Đ

Trong khi đó, doanh nhấn Ngô Nhật Phượng tham gia phiên tòa này, với tư cách là người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan, người làm chứng.

Trong phiên xử ngày 30/9, các bị cáo đã nói lời sau cùng. Theo đó, nguyên Chủ tịch Công ty cổ phần VN Pharma – bị cáo Nguyễn Minh Hùng – đã xin giảm nhẹ hình phạt. Nguyên Giám đốc Cty TNHH Thương mại H&C – bị cáo Võ Mạnh Cường – tiếp tục kêu oan. Các bị cáo còn lại mong Hội đồng xét xử xem xét mức án hợp lý để các bị cáo sớm có cơ hội trở lại xã hội, làm lại cuộc đời…

Hội đồng xét xử bước vào phần nghị án và sẽ chính thức tuyên án vào 15h chiều mai (1/10).