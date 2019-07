Vương Văn Hùng diễn lại cảnh sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên

(Dân Việt) Chiều 18/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã đưa Vương Văn Hùng là đối tượng đầu tiên trong băng nhóm 8 đối tượng tham gia bắt cóc, hiếp dâm và giết hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên sa lưới pháp luật ra tổ chức thực nghiệm điều tra. Đối tượng này được đưa đến hiện trường để diễn lại hành vi tội ác.

Vương Văn Hùng (SN 1984, KHTT ở khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo; tạm trú tại Tổ 25, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên). Vương Văn Hùng có một quá khứ bất hảo. Đối tượng này nghiện ma túy có 3 tiền án và cả "lô" tiền sự. Gần đây nhất, Hùng bị án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra trại cách đây chưa lâu. Thực nghiệm điều tra Vương Văn Hùng tại nhà Bùi Văn Công chiều 18/7. Theo hồ sơ vụ án, nhóm 5 đối tượng gồm: Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng và Phạm Văn Nhiệm được "ông trùm" Vì Văn Toán thuê bắt cóc Cao Mỹ Duyên để gây sức ép với mẹ cô là bà Trần Thị Hiền về số tiền nợ Toán trước đó. Vương Văn Hùng diễn lại cảnh dùng côn nhị khúc sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên đêm mùng 2 Tết. Đến khu vực trước cổng chào vào bản Mớ, phường Thanh Trường, nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị cả nhóm gồm 5 đối tượng (Công, Nhiệm, Lả, Vương Văn Hùng và Lường Văn Hùng) khống chế. Vương Văn Hùng là kẻ trực tiếp dùng côn nhị khúc có xích sắt siết cổ khiến cô gái ngất đi. Sau đó cả nhóm đưa nạn nhân lên thùng xe tải của Công. Vương Văn Hùng cùng đồng bọn (áo đen người diễn thay) diễn lại cảnh sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Một thông tin đáng chú ý là Vì Văn Toán - kẻ thuê nhóm đối tượng này bắt cóc Duyên cũng có mặt cách đó không xa. Toán đi xe máy dừng ở gần cây xăng C13 Nông trường, quan sát và chứng kiến nhóm đối tượng ra tay với Duyên. Vì Văn Toán, kẻ cầm đầu diễn lại cảnh ngồi từ xa xem nhóm đối tượng Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Trước đó, sáng 18/7, Cơ quan Điều tra đã tiến hành đưa Vì Văn Toán là đối tượng chủ mưu thuê nhóm Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả bắt cóc Cao Mỹ Duyên ra thực nghiệm hiện trường. Bản thân Toán trực tiếp "chỉ huy" và chứng kiến nhóm đối tượng siết cổ Duyên ngất đi rồi khênh lên xe đưa về nhà Bùi Văn Công vào chiều tối 30 Tết Nguyên đán. Tối mùng 2 Tết, Toán tham gia bàn bạc cùng nhóm đối tượng lên kế hoạch sát hại Cao Mỹ Duyên. Vì Văn Toán tại buổi thực nghiệm hiện trường. Thời gian thực nghiệm đối với Vì Văn Toán bắt đầu từ 7h30 và kết thúc lúc 11h35 ngày 18/7. Một điều tra viên chứng kiến quá trình thực nghiệm của Vì Văn Toán, cho biết: “Toán rất hợp tác với cơ quan điều tra, thực hiện đúng diễn tiến hành động như lời khai tại cơ quan điều tra. Hôm nay Vì Văn Toán khác hẳn những lần trước làm việc với cơ quan điều tra. Đoạn thực nghiệm cảnh chứng kiến Công và các đối tượng sát hại Cao Mỹ Duyên trong đêm mùng 2 Tết Nguyên đán thì mặt Toán tỏ vẻ lo lắng, ăn năn...”. Trước đó, ngày 16 và 17/7, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm lần lượt được đưa đến hiện trường vụ án. Trong quá trình thực nghiệm điều tra, các đối tượng diễn lại hành vi tội ác phù hợp với lời khai và diễn tiến của vụ án.

