Xác chết dưới lớp bê tông vạch tội người đàn bà giết chồng và bạn trai

Người ta vẫn thường nói từ tình bạn có thể đi tới tình yêu nhưng khi đã hết tình yêu rất khó để quay về tình bạn. Thậm chí, có những câu chuyện chia tay lại dẫn đến hậu quả đau lòng khi chính người trong cuộc ra tay sát hại, giở trò thâm độc với người yêu cũ. Loạt bài Bi kịch phía sau những cuộc tình "đứt gánh" sau đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, tội ác nào cũng sẽ bị phanh phui và trừng phạt. Chân dung Estibaliz tại tòa. Âm mưu bị che giấu Estibaliz Carranza (sống ở Áo) đang phải thụ án tù chung thân, sau khi bị kết tội giết chồng cũ và bạn trai. Tuy nhiên, tội ác của người phụ nữ này vẫn khiến cho các cư dân xung quanh không khỏi kinh hoàng. Theo đó, Estibaliz đã dùng súng bắn chết chồng cũ và bạn trai, sau đó phân xác. Sự thật kinh hoàng về vụ việc đã được cô ta tiết lộ trong một cuốn hồi ký được viết ở phòng giam. Nạn nhân đầu tiên là Holz chồng cũ của Estibaliz. Sau khi ly dị, hai người vẫn sống chung, nhưng Holz từ chối dọn ra ngoài nên Estibaliz đã nảy sinh ý định giết chết người đàn ông này. Cô ta dùng khẩu súng ngắn bắn vào đầu nạn nhân. Khi còn yêu nhau, Holz rất tử tế nhưng từ khi cưới đã thay đổi tâm tính. Người đàn ông này trở nên lười biếng, thường xuyên lăng mạ vợ và tham gia một giáo phái. Sau khi gây án, Estibalizđã mở máy làm kem để tạo nên âm thanh ồn ào ngăn mọi người xung quanh nghe thấy tiếng động khi cô phân xác chồng cũ, rồi giấu xác nạn nhân dưới lớp bê tông ở tầng hầm. Hai năm sau đó, Estibaliz đã sát hại bạn trai mới là Hinterberger trong khi người này đang ngủ. Sự việc xảy ra sau khi hai người nảy sinh tranh cãi. Khi gây án xong, cô ta cũng dùng cách phân xác như đã làm với chồng để che giấu. Toàn bộ sự việc đã được che giấu trót lọt do cảnh sát không tìm thấy được bằng chứng nào. Tuy nhiên, trong một lần sửa chữa, bảo dưỡng tầng hầm đông lạnh chứa kem, các công nhân đã tìm thấy các phần thi thể. Sau đó, cảnh sát xác định Estibaliz là nghi phạm và bắt giữ. Viết hồi ký kể lại tội ác Vào thời điểm bị bắt giữ, người phụ nữ độc ác này đang mang thai với bạn trai và sinh con khi đang thụ án tù chung thâ. Sau khi chào đời, đứa trẻ được giao lại cho người bạn trai (đồng thời là cha đứa trẻ). Toàn bộ số tiền thu được từ cuốn hồi ký do người phụ nữ này viết trong tù được chuyển cho con trai để làm chi phí nuôi dưỡng. Trong một lần trả lời báo chí khi đang thụ án, người phụ nữ này thừa nhận: "Hành động của tôi đã phá hỏng cuộc sống và ước mơ của bản thân. Tôi chỉ muốn có một điều ước là thay đổi những điều đã xảy ra". Trước khi phiên xét xử diễn ra, kết quả kiểm tra cho thấy nghi phạm có vấn đề tâm lý bất ổn. Đây được xem là tình tiết giảm nhẹ, nhưng âm mưu và kế hoạch bài bản để phi tang xác các nạn nhân đã vạch rõ tội ác của nữ sát thủ này. Nơi phát hiện sự việc là cửa hàng bán kem của nữ sát thủ. Bác sĩ tâm thần Heidi Kastner đã tiếp xúc với nghi phạm trong 30 tiếng trước khi diễn ra phiên tòa và kết luận, Estibaliz là người "rối loạn đa nhân cách", có nguy cơ sẽ sát hại người khác thêm một lần nữa nếu không được chữa trị. Trong phiên tòa, Estibaliz vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, không hề phản ứng hay biện hộ trước cáo trạng và chỉ gật đầu xác nhận các tình tiết.

