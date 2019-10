Chồng cũ Trương Quỳnh Anh bị so sánh với Trấn Thành, Đại Nghĩa

(Dân Việt) Sánh đôi cùng MC Sam trong vai trò host của chương trình có giải thưởng 300 triệu đồng, Tim bất ngờ trải lòng về sự nghiệp.

Chương trình "100 giây rực rỡ" mùa 2 đã công bố 2 MC chính thức của năm nay là ca sĩ - diễn viên Tim và MC Sam. Bộ đôi sẽ thay thế vị trí của MC Đại Nghĩa - Hari Won ở mùa trước với vai trò host chương trình. Lần đầu cầm trịch vai trò host của một gameshow giải trí, Tim không ngại trải lòng về nghề cũng như cuộc sống hiện tại.

Tim sẽ cùng Sam đảm nhận vai trò host "100 giây rực rỡ" mùa 2.

Ngay khi chương trình đăng tải ảnh của cặp đôi host mùa 2 lên Fanpage, Tim và Sam đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Vốn đã quen thuộc với cách dẫn của Sam khi đứng cùng Ngô Kiến Huy, khán giả không khỏi chờ đợi sự kết hợp mới mẻ của nữ MC này với Tim.

Từ sau ngôi vị Á quân "Én vàng nghệ sĩ", Tim gần như chỉ tập trung tham gia mảng phim ảnh và chưa xuất hiện với vai trò MC gameshow giải trí nào. Tuy ngày một đắt show, nhưng Tim lại tiết lộ, BTC của các gameshow hay lựa chọn anh làm MC cho các chương trình truyền hình thực tế thay vì gameshow giải trí. Vì vậy, ngay khi nhận lời mời từ "100 giây rực rỡ", nam diễn viên đã đồng ý ngay.

Tim từng để lại ấn tượng tốt về cách dẫn khi tham gia cuộc thi "Én vàng nghệ sĩ", vì vậy lần này anh cũng được khán giả ủng hộ.

Khi được hỏi về áp lực sau "cái bóng" quá lớn của MC Đại Nghĩa ở mùa 1, Tim chia sẻ: "Không phải riêng anh Đại Nghĩa mà rất nhiều MC khác khi dẫn mùa thứ 2 sẽ có những suy nghĩ riêng. Chắc chắn khán giả khi xem xong mùa 1 thì họ sẽ chờ đợi xem mùa 2 có gì đặc biệt, có phải là một MC cũ không? Nếu có người mới thì họ cũng sẽ có sự so sánh".

"Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng mỗi người đều có thế mạnh riêng, tôi không hề áp lực. Anh Nghĩa là người hoạt ngôn, có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, có nhiều cảm xúc... Nhưng tôi có nhiều lợi thế khác như nhảy, hát, thậm chí là diễn xuất. Ngoài ra, mình cũng có một chút vẻ bề ngoài để lấy lòng các khán giả nữ. Hơn nữa năm nay, chương trình thay đổi format nên sẽ không quá giống năm trước, sẽ có ban bình luận giao lưu với khán giả nhiều hơn, tiết mục sẽ mở rộng hơn", Tim tự tin trong vai trò mới.

Bộ đôi hứa hẹn sẽ mang đến màu sắc mới cho chương trình năm nay.

Là một trong những nghệ sĩ đa năng của Vbiz, Tim hoạt động cùng lúc giữa các lĩnh vực ca hát, diễn xuất, MC. Điều này cũng đòi hỏi anh phải làm việc, học hỏi gấp nhiều lần so với những người chỉ chuyên tâm làm 1 việc. Không chỉ nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bản thân, Tim cũng tiết lộ về người được xem là tấm gương để anh học hỏi.

"Người mà tôi rất rất ngưỡng mộ hiện tại là Trấn Thành, còn ngày xưa là chú Thanh Bạch. Bây giờ, tôi xem rất nhiều show của Trấn Thành. Đây là một nghệ sĩ mà tôi học được rất nhiều từ việc truyền cảm hứng cho thí sinh, khán giả và bạn diễn. Nếu khán giả so sánh tôi với Trấn Thành, chắc chắn là tôi có áp lực, bởi anh ấy quá thành công trong lĩnh vực MC. Nhưng tôi nghĩ chắc khán giả sẽ không so sánh vì hai hình ảnh của tôi và Trấn Thành khác nhau. Ngoài ra, mình chỉ học cái hay của họ mà thôi chứ không phải là lấy luôn hình mẫu. Nếu sau này được so sánh với họ, thì tôi sẽ lấy đó làm vinh dự".

Nam MC luôn cố gắng mỗi ngày với mong muốn được khán giả công nhận.

Thời gian qua, Tim nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng không chỉ vì ồn ào đời tư mà còn bởi vai diễn phản diện quá đạt của anh trên màn ảnh. Hóa thân vào nhân vật bị chỉ trích thậm tệ vì trăng hoa dù đã có vợ, Tim tiết lộ, vai diễn Hưng trong "Bán chồng" đã gây nên nhiều hiểu lầm từ khán giả đến người thân trong gia đình anh.

Tim trong vai nam chính phim "Bán chồng" đang là nhân vật được khán giả quan tâm.

"Khi đóng phim này tôi sụt kí rất nhiều vì lo lắng, suy nghĩ. Đúng như dự đoán, khi phim phát sóng rất nhiều khán giả không thích mình vì cho rằng hình ảnh của tôi trong phim y chang ngoài đời. Tôi cũng chạnh lòng một xíu. Thậm chí, người nhà của tôi cũng hiểu lầm, và cho rằng việc diễn xuất của tôi trên phim chân thật vậy, họ mặc định tôi ở ngoài cũng như vậy. Ngay cả con trai của tôi khi đi học, cô giáo nói rằng: "Sao ba con đóng vai kì vậy". Nhưng mà nghệ sĩ phải hi sinh, phải chịu đựng, và mình cũng đã giải thích cho mọi người hiểu, đó chỉ là trên phim ảnh".