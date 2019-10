MC xinh đẹp VTV lên tiếng sau lộ ảnh, Bùi Tiến Dũng bị "soi" ngoại hình

(Dân Việt) Cô nàng vướng nghi vấn hẹn hò với "chàng thủ môn quốc dân" Bùi Tiến Dũng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái gây tò mò.

Hai ngày qua, mạng xã hội lan truyền bức ảnh thủ môn Bùi Tiến Dũng xuất hiện cùng một cô gái xinh đẹp trong một cửa hàng tiện lợi. Nhân vật nữ nhanh chóng được dân mạng xác định là Phạm Khánh Linh (sinh năm 1996, Phú Thọ). Ngoài công việc hiện đang là MC, biên tập viên tại VTVCab, thuộc Đài truyền hình Việt Nam thì người đẹp này từng có thời gian làm giáo viên tại một trung tâm Anh ngữ. Chi tiết này gây chú ý bởi trước đó, Bùi Tiến Dũng bị các đồng đội thường trêu chọc bằng những tin nhắn comment với từ khóa liên quan "cô giáo".

Cùng với việc mổ xẻ đời tư của Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh, dân mạng đặt nghi vấn người đẹp này đang hẹn hò thủ môn nổi tiếng. Giữa làn sóng ồn ào, mới đây Khánh Linh đã bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy băn khoăn và có phần bất lực.

Lựa chọn nền status màu đen và chia sẻ lên phần story của trang cá nhân Instagram (sẽ biến mất sau 24h với người xem), Khánh Linh dùng một câu tiếng Anh để úp mở tâm trạng của mình rằng: "People believe what they want to believe" (Người ta chỉ tin vào những điều họ muốn tin - PV).

Động thái này của Khánh Linh càng khiến dân mạng tò mò rằng đây là cách đáp trả ý nhị. Thực tế trên Facebook, Instagram cá nhân, cả cô và Tiến Dũng đều gần như không có sự tương tác qua lại. Ngoài ra, Khánh Linh cũng vẫn trạng thái "độc thân" để miêu tả bản thân.

Về phần Bùi Tiến Dũng, trước tin đồn hẹn hò bạn gái xinh đẹp, anh chàng vẫn giữ im lặng. Tiến Dũng đang tập trung cùng tuyển U22 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với U22 UAE diễn ra vào ngày 13/10 tới đây tại SVĐ Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

Cách đây vài giờ, anh hào hứng đăng tải bộ ảnh ghi lại loạt khoảnh khắc trên sân tập cùng lời tự nhủ: "Sân khấu của cầu thủ là sân bóng nên lúc nào cũng phải đẹp".

Ngay lập tức, dòng trạng thái của chàng thủ môn xứ Thanh nhận về hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc khác nhau. Bên cạnh những lời khen đẹp trai và chúc giữ phong độ thi đấu, Bùi Tiến Dũng còn bị soi ngoại hình thay đổi khác lạ. Dạo này anh gầy đi nhiều", "Tóc có vẻ hơi dài", "Đầu tóc trông như...", "Vẫn chưa cạo à, nhìn thấy gớm"... là một số phản ứng của dân mạng.

Trả lời một người chị về lý do ít chăm sóc về ngoại hình, thủ môn Bùi Tiến Dũng hài hước đáp: "Nhà bao việc, không có thời gian cạo cơ ạ". Tuy nhiên, anh cũng cho biết sẽ sớm đi cắt tóc để trở nên gọn gàng hơn.