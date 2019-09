Trai trẻ kém 10 tuổi đóng "cảnh nóng" với Thanh Hằng tiết lộ chuyện hậu trường "sốc"

(Dân Việt) Lãnh Thanh thừa nhận: "Bất cứ ai khi cầm kịch bản mà có nhiều cảnh nóng thì cũng sẽ áp lực dù ít dù nhiều".

Lãnh Thanh sinh năm 1993 từng tham gia diễn xuất trong nhiều MV ca nhạc. Nam diễn viên thực sự gây chú ý khi đóng vai chính phim về đề tài đồng tính “Thưa mẹ con đi”. Mới đây nhất, anh vào vai Huy trong phim “Chị Chị Em Em” - thuộc thể loại tâm lý, giật gân.

Trong “Chị Chị Em Em”, Lãnh Thanh vào vai chồng của Thanh Hằng. Trong buổi ra mắt báo giới, Thanh Hằng tiết lộ cô thực hiện khá nhiều "cảnh nóng" táo bạo với đàn em kém 10 tuổi.

Thanh Hằng và Lãnh Thanh trong ngày ra mắt "Chị Chị Em Em"

Nam diễn viên 26 tuổi cũng thừa nhận, anh thích đóng cảnh hôn với Thanh Hằng hơn là với Gia Huy trong “Thưa mẹ con đi”.

Trailer phim "Chị Chị Em Em"

- Là một diễn viên trẻ, nhưng trong vòng một năm anh đã đảm nhận hai vai chính trong phim điện ảnh “Thưa mẹ con đi” và “Chị Chị Em Em”. Anh có nghĩ con đường nghệ thuật của mình khá rộng mở, trải nhiều hoa hồng?

- Tôi rất tự hào và cảm thấy mình rất may mắn khi có cơ hội tham gia vào những bộ phim hay như “Thưa Mẹ Con Đi” và “Chị Chị Em Em”. Bên cạnh kinh nghiệm diễn xuất tích góp được trong mỗi bộ phim, tôi còn có thể xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh để khán giả dần quen với cái tên Lãnh Thanh. Bên cạnh đó, bản thân tôi cũng nhận được nhiều góp ý hơn về khả năng diễn xuất để có thể tiến bộ hơn mỗi ngày.

Tham gia nhiều phim đồng nghĩa với lịch trình sẽ dày đặc hơn, thời gian nghỉ ngơi của bản thân cũng sẽ ít hơn nhưng tôi vẫn rất vui, nhất là khi thấy người hâm mộ hào hứng chờ đợi những sản phẩm có sự tham gia của mình.

Lãnh Thanh sở hữu vẻ ngoài nam tính, gương mặt điện ảnh

- Từ khi anh nổi tiếng, mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn anh được đại gia chống lưng nên làm nghệ thuật khá thuận lợi. Anh nghĩ sao?

- Làm nghệ thuật thuận lợi thì chắc là nói ai chứ không phải nói tôi rồi (cười). Từ khi một thân một mình vào Nam lập nghiệp, tôi phải làm đủ thứ việc miễn là có thể nuôi sống bản thân và có cơ hội tiếp xúc với nghề. Phải có những khó khăn đó, tôi mới trở thành Lãnh Thanh của ngày hôm nay. Mọi cơ hội đến được là do mình nắm lấy bằng những sự chuẩn bị, tích góp trong những năm tháng trước đây, và cũng một phần là do may mắn khi có những người đồng nghiệp luôn đứng phía sau tin tưởng và hết lòng vì mình. Đại gia thật ra có đấy, là đại gia đình, ê-kíp, bạn bè, và người hâm mộ đã yêu thương tôi hết lòng, vô điều kiện (cười).

- Trong sự kiện ra mắt “Chị Chị Em Em”, Thanh Hằng thừa nhận áp lực vì kịch bản phim có quá nhiều cảnh nóng. Cá nhân anh thì sao?

- Bất cứ ai khi cầm kịch bản mà có nhiều cảnh nóng thì cũng sẽ bị áp lực, dù ít dù nhiều. Bản thân tôi suy nghĩ thoáng hơn chút, bởi nếu nội dung, mạch phim trở nên tốt hơn, liền mạch hơn khi có cảnh nóng thì tôi sẽ cố gắng hóa thân vào nhân vật để làm tốt nhất vai diễn của mình.

Một cảnh nóng giữa Lãnh Thanh và Thanh Hằng trong trailer phim

- Lần đầu đóng cảnh nóng, anh gặp khó khăn gì?

- Trong mỗi lần đóng cảnh nóng, khó khăn lớn nhất của tôi là phải vượt qua được tâm lý của mình để hóa thân vào vai diễn, để cảm xúc của mình được tự nhiên như đúng những gì nhân vật được yêu cầu thể hiện.

- Lúc diễn cảnh nóng với Thanh Hằng, trong hậu trường được chuẩn bị ra sao?

- Ở phía hậu trường, mọi người cố gắng tạo không khí thoải mái cho hai diễn viên thả lỏng tâm lý, giúp chúng tôi có thể hoàn thành cảnh quay tốt nhất có thể. À, cái nệm ê-kíp chuẩn bị rất là êm nha (cười)

- Một cô gái xinh đẹp, cá tính và nổi tiếng như Thanh Hằng có khiến anh rung động, khó thoát vai diễn?

- Đối diện với một người phụ nữ xinh đẹp, cá tính và thành đạt như chị Thanh Hằng, tôi đúng là không khỏi rung động. Tôi mang những cảm xúc đó vào vai diễn của mình, thế nên sự rung động này rõ là có lợi luôn (cười). Trong phim thì rung động này là tình yêu, nhưng ngoài đời nó chính là sự ngưỡng mộ đối với một đàn chị trong nghề. Vậy nên, chắc chắn là không có chuyện khó thoát vai diễn rồi.

- Anh tiết lộ hôn Thanh Hằng thích hơn Gia Huy. Anh nói ra điều này như lời khẳng định giới tính của mình?

- Điều này chỉ có thể khẳng định là kỹ thuật hôn của Huy vẫn còn kém lắm thôi. Huy đọc được bài phỏng vấn này thì đừng buồn nhé (cười).