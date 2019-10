Vừa có phim trăm tỷ, người tình màn ảnh của Nhã Phương làm điều bất ngờ tại Hàn Quốc

(Dân Việt) Quốc Anh của phim Trạng Quỳnh đến với LHP Busan bằng một vai chính khác trong Bí mật của Gió.

Tối 3/10, trong đêm khai mạc LHP Quốc tế Busan BIFF 2019 tại thành bố Busan, Hàn Quốc, dàn sao Việt tham dự với sự có mặt của nam diễn viên Quốc Anh cùng Linh Đan - Đạo diễn hình ảnh (DOP) của bộ phim Bí mật của Gió. Đây là tác phẩm nằm trong số 4 bộ phim Việt dự LHP Busan lần này.

Diễn viên Quốc Anh và DOP Linh Đan dự lễ khai mạc LHP Busan 2019

Bí mật của Gió do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chỉ đạo, được công chiếu lần đầu trên thế giới tại LHP Quốc tế Busan lần thứ 24. Phim thuộc thể loại lãng mạn, hài hước, giả tưởng với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ nhiều triển vọng, gồm Khả Ngân, Quốc Anh và Hoàng Yến Chibi.

Trước tác phẩm này, bộ phim Cánh Đồng Bất Tận của đạo diễn Quang Bình cũng được đưa tới LHP Busan trình chiếu theo hình thức world premiere - công chiếu lần đầu tiên trên thế giới.

Quốc Anh tham dự tiệc tại LHP Busan

Quốc Anh không còn là gương mặt xa lạ với khán giả màn ảnh Việt. Tuổi đời trẻ nhưng nam diễn viên sinh năm 1997 đã đạt được nhiều dấu ấn trong sự nghiệp. Với vai Quỳnh trong bộ phim Trạng Quỳnh của đạo diễn Đức Thịnh ra mắt dịp tết Nguyên đán 2019, Quốc Anh có sự kết hợp ăn ý khi đóng cặp với Nhã Phương, giúp phim đạt doanh thu trăm tỷ. Sau đó, Quốc Anh tiếp tục được giao vai nam chính trong Ước Hẹn Mùa Thu của đạo diễn Quang Dũng.

Trước khi tham gia diễn xuất, Quốc Anh là một gương mặt khá có tiếng trong giới người mẫu, đặc biệt qua chương trình The Face Vietnam 2018. Anh chàng còn hóa thân thành soái ca trong MV cùng ca sĩ Hòa Minzy. Năm nay, Quốc Anh vừa tham gia trong chương trình Cuộc đua kỳ thú mùa thứ 6.

Hai nghệ sĩ Việt gặp gỡ chào hỏi giám đốc LHP Busan

Nói về Nguyễn Phan Linh Đan, DOP - Đạo diễn hình ảnh của phim Bí mật của Gió, cô từng có những giải thưởng cá nhân trong lĩnh vực nghệ thuật. Phim ngắn “Biển vào làn gió” của Linh Đan từng được chọn vào LHP Quốc tế Cannes ở hạng mục “góc phim ngắn”. Các phim của Linh Đan làm giám đốc hình ảnh cũng được đưa đi giới thiệu ở nhiều LHP Quốc tế lớn như Sundance, Tribeca Film Festival, SXSW...

Linh Đan và Quốc Anh chụp hình cùng fan trên thảm đỏ Busan

Linh Đan đã nhận được rất nhiều quỹ tài trợ điện ảnh cho phim tốt nghiệp của mình, từ quỹ Made in NY, quỹ New York Foundations of the Arts, quỹ của đạo diễn Todd Phillips (đạo diễn của Hangover và Joker), quỹ Russell Hexter... Ngoài ra, một phim tài liệu ngắn cô quay năm 15 tuổi từng được giới thiệu trên kênh truyền hình TV5 Monde của Pháp. Bên cạnh điện ảnh, Linh Đan từng được tạp chí Vogue nổi tiếng đăng tải bộ ảnh của cô và được xếp vào danh mục “những tấm hình đẹp nhất” (Best of Photo Vogue) năm 15 tuổi.

Hai nghệ sĩ Việt chụp hình cùng nghệ sĩ gạo cội Chun Ho Jin của Hàn Quốc

Bên cạnh việc chụp hình với fan Việt, Quốc Anh và Linh Đan có cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ Chun Ho Jin nổi tiếng của màn ảnh Hàn, giám đốc LHP Quốc tế Busan cũng như nhiều nghệ sĩ quốc tế khác.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình sẽ tham dự các hoạt động của phim tại LHP trong những ngày sau. Bộ phim Bí mật của Gió được công chiếu 3 buổi tại LHP Busan.

Đại diện màn ảnh Việt đến với LHP Busan năm nay, ngoài bộ phim Bí mật của Gió còn có Thưa mẹ con đi, Bắc Kim Thang, Anh Trai Yêu Quái.