Lo ngại an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học

(Dân Việt) Gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể đã xảy ra trong đó nhiều vụ tại trường học. Do đó, siết chặt chất lượng an toàn thực phẩm tại trường học, nâng cao kiến thức xử lý ngộ độc thực phẩm cho trường học, y tế địa phương là điều mà Sở Y tế Hà Nội luôn chú trọng.

Mới đây, tại Trường Tiểu học Đông Hội, UBND huyện Đông Anh đã tổ chức thành công buổi diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm. Tình huống giả định là 30 em học sinh sau khi ăn trưa tại trường, 15h cùng ngày có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, sốt và đi ngoài nhiều lần, nghi mắc ngộ độc thực phẩm.

Ngay khi phát hiện, các em học sinh đã được các cô giáo đưa xuống Phòng Y tế nhà trường để kiểm tra. Nhận định tình hình bệnh nhân đông người, UBND huyện Đông Anh đã điều động Tổ cấp cứu Trung tâm y tế huyện Đông Anh và Bệnh viện đa khoa Đông Anh hỗ trợ thành lập phòng khám dã chiến ngay tại hiện trường vụ việc.

Sau khi thăm khám phân loại, 4 học sinh nặng hơn đã được chuyển về Bệnh viện đa khoa Đông Anh để điều trị, số còn lại được xử lý, điều trị tại chỗ. Ngành chức năng cũng tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm và tiêu độc khử trùng tại nơi xảy ra sự cố. Với sự vào cuộc khẩn trương, nghiêm túc của các lực lượng, buổi diễn tập đã diễn ra an toàn, đảm bảo nội dung đã đề ra, xử lý tình huống linh hoạt, nhanh chóng.

Các học sinh ngộ độc được khẩn cấp đưa đi cấp cứu.

Được biết, huyện Đông Anh hiện có 5.089 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, trong đó có 232 bếp ăn tập thể tại các công ty, doanh nghiệp và các trường học. Vì vậy, việc tổ chức diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm có ý nghĩa quan trọng và thiết thực.

Đây cũng là dịp để các địa phương nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành, đồng thời giúp các đơn vị có bếp ăn tập thể nắm rõ quy trình để xử lý kịp thời, nhanh chóng khi có sự cố xảy ra trên địa bàn.

Ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thành viên Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố cho biết, Hà Nội đang quản lý hơn 66.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, trong đó có hơn 1.600 trường học có bếp ăn bán trú. Qua kiểm tra, hầu hết các bếp ăn tập thể trong trường học đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm như: Thủ tục pháp lý, cơ sở vật chất, dụng cụ chứa đựng, thực hành vệ sinh của người trực tiếp chế biến thức ăn, thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định…

Tuy nhiên cũng còn một số n có nơi, có chỗ, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học chưa chặt chẽ, sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan còn lỏng lẻo.

Để siết chặt an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học, Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội đã yêu cầu các cơ sở giáo dục kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm đầu vào, chỉ hợp đồng với các cơ sở cung cấp thực phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự giám sát. Khi phát hiện sai phạm cần xử lý nghiêm và công khai danh tính đơn vị sai phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Việc tổ chức diễn tập xử lý ngộ độc thực phẩm tại trường học là một hoạt động nhằm tăng cường kỹ năng kiểm tra, tập huấn kỹ năng bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của trường học.

"Nhằm phòng ngừa và hạn chế thấp nhất tình trạng ngộ độc thực phẩm, đối với các trường học có bếp ăn bán trú, ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, cần kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm ngay từ đầu vào. Các nhà trường phải bảo đảm có đủ nguồn nước sạch để chế biến thực phẩm và phải ký hợp đồng mua thịt, cá, rau, sữa, đậu... của những cơ sở đáng tin cậy, biết rõ nguồn gốc, địa chỉ nơi cung cấp thực phẩm.

Đặc biệt, các loại thực phẩm như: Thịt lợn, thịt gà… phải tuân thủ việc kiểm tra thú y; tuyệt đối không dùng các loại phụ gia thực phẩm, phẩm màu, chất ngọt tổng hợp không có trong danh mục được Bộ Y tế cho phép vào chế biến, nấu nướng" - ông Chung cho biết.