Thiếu những vitamin và khoáng chất này, chuyện "phòng the" sẽ trở nên nguội ngắt

Thiếu những vitamin và khoáng chất này, chuyện "phòng the" sẽ trở nên nguội ngắt

(Dân Việt) Thông qua việc ăn các loại rau củ, hạt dễ kiếm, bạn có thể bổ sung vitamin và khoáng chất tốt cho "chuyện ấy".

Magie

Magie là khoáng chất giúp tăng cường hormone sinh dục như progestoterone, testostrone và dẫn truyền thần kinh như epinephrine và dopamine góp phần tăng ham muốn tình dục. Việc ăn các loại rau lá xanh như rau bina (cải bó xôi), súp lơ xanh, cải xoăn sẽ giúp tăng lượng magie từ đó tăng ham muốn tình dục. Theo các nhà nghiên cứu Nhật Bản, magie trong rau lá xanh giúp giãn mạch máu, tăng lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục nhằm tăng ham muốn ở nam và nữ giới.

Vitamin B6

Đây là loại vitamin có vai trò quan trọng trong tăng cường ham muốn tình dục. Nó giúp kiểm soát mức độ prolactin cao và tác động tới việc sản sinh hormone testosterone, serotonin (chất dẫn truyền thần kinh), hồng cầu và dopamine (hormone tạo niềm vui và hài lòng). Bơ, khoai tây nướng, phô mai, cà chua là nguồn cung cấp vitamin B6 rất tốt, bạn có thể lựa chọn để ăn.

Vitamin B3

Vitamin B3 hay còn gọi là niacin góp phần tăng cường khả năng tình dục. Vì loại vitamin này hỗ trợ tuyến thượng thận sản sinh hormone sinh dục nam và nữ. Vitamin B3 có trong nấm, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và khoai tây.

Vitamin C

Đây là loại vitamin C góp phần ngăn ngừa cảm lạnh, nhưng tác dụng của nó còn nhiều hơn thế. Vitamin C giúp tổng hợp các loại hormone sinh dục và hỗ trợ khả năng sinh sản như estrogen, androgen và progestoterone. Các loại thực phẩm giàu vitamin C là rau cải bó xôi, cải xanh, cải Brussels.

Selen

Thiếu selen có thể gây rối loạn cương dương, số lượng tinh trùng ít, tinh trùng di động kém, hình dạng tinh trùng biến đổi. Vì vậy, nam giới cần phải cung cấp đủ selen cho cơ thể. Các thực phẩm giàu selen là đậu cúc, nấm mỡ, hạt chia và rau cải bó xôi.

Vitamin E

Nhiều người không hề biết vitamin E được gọi là "vitamin tình dục". Đây là loại vitamin giúp tăng lưu lượng máu và oxy đến cơ quan sinh dục, thúc đẩy ham muốn tình dục. Những người đàn ông đưa vào cơ thể vitamin E hằng ngày nhiều hơn sẽ làm tăng khả năng di chuyển của tinh trùng và số lượng tinh trùng. Bạn có thể cung cấp vitamin E cho cơ thể qua ăn khoai lang, cải bó xôi, măng tây và đậu xanh.

Vitamin A

Vitamin A rất cần thiết trong việc sản xuất testosterone, hormone sinh dục và tăng thêm sự hùng dũng cho "cậu nhỏ". Ngoài ra, vitamin A cũng có tác dụng tốt với vấn đề sinh sản ở nam giới. Các thực phẩm chứa vitamin A nên bổ sung như cà rốt, khoai lang, bí ngô, rau lá xanh...

Kẽm

Thiếu kẽm trong chế độ ăn có thể gây vô sinh và không ham muốn tình dục. Khi thiếu kẽm, testosterone trong máu thấp. Một nghiên cứu cho thấy những nam giới cung cấp 30mg kẽm cho cơ thể mỗi ngày sẽ làm tăng hormone testosterone trong cơ thể. Vì vậy, để tăng cường sức khỏe tình dục, bạn nên bổ sung kẽm bằng ăn các loại hạt hoặc các loại đậu.

Sắt

Sắt cung cấp oxy cho các tế bào. Khi thiếu sắt, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi khiến cho cơ thể không có ham muốn tình dục. Ngoài ra, thiếu sắt còn dẫn đến giảm kích thích tình dục, giảm dịch âm đạo, giảm khả năng đạt cực khoái. Sắt có trong đậu phụ, đậu lăng, hoặc rau lá xanh...