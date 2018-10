10 điều có thể phá vỡ mối quan hệ nồng say của bạn

(Dân Việt) Có bao giờ bạn tò mò muốn biết tại sao một số người đang hạnh phúc trong tình yêu ngày hôm nay thì ngày mai lại buông lời chia tay, kết thúc một mối quan hệ chỉ trong tích tắc.

1. Im lặng và trốn tránh

Tôi và bạn trai đã liên tục cãi nhau trong nhiều tháng trời, tình cảm của cả 2 cũng trở nên lạnh nhạt dần. Tôi luôn cảm thấy buồn. Vào ngày nọ, có lẽ không chịu đựng được nữa, tôi đã gặp nhóm bạn của mình và khóc một trận tơi bời. Sáng hôm sau, mắt sưng húp và đầu óc tôi đang nghĩ về đêm hôm trước cùng những lời nói của mình. Mặc dù tôi biết anh ta không còn yêu tôi nữa nhưng tôi vẫn cố muốn ở bên, tôi dần đánh mất bản thân trong việc níu kéo cuộc tình này.

Tôi đã cố gắng gặp anh ta để chia tay nhưng anh ta chẳng cho tôi cơ hội để nói. Nếu đã vậy thì tôi cũng chẳng cần anh ta nữa, tôi nhắn một dòng tin nhắn thật dài và nói lời chia tay.

2. Quên ngày sinh nhật

Tôi vẫn nhớ đó là một ngày đẹp trời, tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và gia đình. Nhưng ngày sinh nhật dần trôi qua mà tôi vẫn chưa nhận được một cuộc gọi nào từ người yêu. Hầu như ngày nào anh ấy cũng là người nhắn tin, gọi điện đầu tiên nhưng hôm nay thì tuyệt nhiên chẳng có một cuộc gọi nhỡ, không email, không tin nhắn, không thư thoại…không có gì. Hành động của anh ta cho tôi biết mình không còn là mối ưu tiên trong cuộc đời anh ta nữa. Thông điệp tôi đã rút ra trong sự im lặng vô lý của người yêu.

3. Trong nhà anh ấy không có một căn phòng nào dành cho tôi

Nếu chúng tôi đính hôn thì tôi sẽ là người bán hoặc cho thuê nhà của mình rồi chuyển đến nhà của anh ta ở, vì tôi biết anh ta không thích di chuyển. Tôi đã đóng cửa tiệm của mình và anh ta hứa là sẽ hỗ trợ chỗ ở để tôi mở một cửa tiệm nhỏ trong nhà của anh cho đến khi tôi thuê được một nơi mới.

Tôi đã hi sinh cửa tiệm của mình, khách hàng của mình…nhưng khi tôi hỏi anh ta có thể hi sinh gì cho mối quan hệ của 2 đứa thì nhận được câu trả lời : “Em không cần phải hi sinh bất cứ thứ gì cho người khác, em là ai?”

Tôi cảm thấy anh ta quá ích kỷ và tôi cần phải suy nghĩ lại về mối quan hệ này, liệu tôi có thể sống được với một người như thế không.

4. Anh ta đang cố giấu giếm sự vô trách nhiệm của mình

Tôi và anh ấy quen nhau khá lâu và cuối tuần trước tôi đã dẫn anh ấy về thăm nhà mình. Thế rồi tôi nghe bố tôi kể rằng anh ta đã mượn xe, uống rượu, và lái xe trong tình trạng nồng nặc mùi men. May mắn là anh ta không gây tai nạn nhưng mà qua sự việc này tôi biết rằng người đàn ông tôi đang có ý định cưới làm chồng không biết tự chăm sóc bản thân, vô trách nhiệm. Tôi đã chia tay anh ta vài ngày sau đó.

5. Anh ta đã chọn tôi rồi phản bội với tôi

Giây phút anh ta quyết định chọn tôi thay vì chọn người phụ nữ kia khiến tim tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Nhưng rồi đêm hôm ấy tôi đã gọi điện nhưng anh ta không trả lời, thậm chí cho đến tận 6 giờ sáng hôm sau vẫn không thèm gọi lại cho tôi. Linh tính như mách bảo, hóa ra anh ta đã qua đêm với người kia, vậy thì anh ta chọn tôi để làm cái gì. Tôi không thể chấp nhận sự phản bội này được.

6. Tôi không phải là người duy nhất trong cuộc đời cô ấy

Tôi phát hiện ra cô ấy nhắn tin với rất nhiều người trên một ứng dụng bí mật, cô ấy gửi ảnh khỏa thân cho họ mà không phải là cho tôi.

7. Anh ta cố gắng ép buộc tôi phải ở bên cạnh

Tôi biết tôi cần phải chia tay khi anh ta cứ đe dọa sẽ tự tử nếu tôi chia tay. Tôi không biết anh ta có hành động thật không nhưng tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi đã cầu cứu bố mẹ và phải nhờ đến cảnh sát can thiệp trong tình huống này. Việc đầu tiên là tôi phải ở bên cạnh anh ta để đảm bảo an toàn tính mạng trước.

8. Anh ta không tôn trọng tôi

Trong khi tôi đang ở gần đó mà anh ta mặc nhiên tán tỉnh những cô gái khác. Anh ta nói với tôi rằng ngực tôi sẽ to hơn nếu tôi giảm cân. Anh ta xem phim đen trong khi tôi đang nằm bên cạnh…Tất cả cho thấy một điều rằng anh ta chẳng tôn trọng tôi một chút nào. Vậy thì chia tay nhau thôi.

9. Anh ta chặn Facebook của tôi

Tôi biết đã đến lúc tôi phải chia tay với người này vì anh ta đã chặn tôi trên Facebook, chỉ vì tôi và bạn bè của mình làm anh ta cảm thấy khó chịu.

10. Tôi cảm thấy bị áp lực khi quen nhau

Tôi chia tay với anh ấy vì tôi nhận ra rằng mình không có cảm giác lãng mạn khi quen nhau. Tôi cảm thấy không thoải mái và luôn bị áp lực, tôi nghĩ chúng tôi làm bạn sẽ tốt hơn, nhưng mà bây giờ có lẽ tình bạn cũng không còn nữa.