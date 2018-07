3 dấu hiệu giàu sang nằm ngay trong lòng bàn tay

(Dân Việt) Số phận của mỗi người nằm ngay trong lòng bàn tay của họ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nếu bạn có 1 trong 3 dấu hiệu dưới đây trong lòng bàn tay, sự nghiệp của bạn sẽ rất thành công, cuộc sống đầy đủ về vật chất và vạn sự đều hanh thông, như ý.

Hình tam giác, hình cá dưới ngón tay cái

Nếu bạn may mắn sở hữu hình tam giác hoặc hình cá cách điệu dưới ngón tay cái, bạn là người rất chu đáo, khôn ngoan, tinh tế, có khả năng nhìn xa trông rộng. Trong sự nghiệp, bạn sẽ có bước tiến xa hơn so với những người làm cùng vị trí. Trong kinh doanh, bạn là một chiến binh bất khả chiến bại nhờ khả năng nhận định chính xác sự biến động của thị trường. Có 2 dấu hiệu này trong lòng bàn tay, bạn là những người sinh ra để thành công và giàu có.

Đường sinh đạo sâu, rõ ràng

Nếu bạn may mắn có được đường sinh đạo sâu, rõ ràng, bạn là người có sức khỏe dồi dào, số phận giàu sang, phú quý. Trong sự nghiệp, bằng sự nỗ lực phi thường, bạn sẽ đạt được nhiều thành công và được người đời công nhận. Ngay cả khi gặp khó khăn, bạn sẽ may mắn được quý nhân giúp đỡ. Đến trung tuổi, bạn sẽ có trong tay cả tiền tài, quyền lực và địa vị xã hội.

Vân Phu tử

Nếu bạn quan sát thấy có hình vòng cung giống như đôi mắt, lông mày đảo ngược trên ngón tay cái, bạn là người hiền lành, nhân đức, gặp nhiều may mắn, tài lộc trong suốt cuộc đời. Người có vân Phu tử trên ngón tay cái đa phần thông minh, đường học hành, thi cử tốt đẹp. Đường công danh, sự nghiệp của bạn sẽ may mắn, thuận buồm xuôi gió, gặp ít biến cố. Cuối đời, bạn sẽ được tận hưởng cuộc sống thư thả, an nhàn, ít ốm đau bệnh tật.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.