5 điều phụ nữ nhất định phải thuộc lòng nếu muốn vợ chồng hạnh phúc

Có một số nguyên tắc mà bạn nhất định phải nắm giữ thật tốt để trở thành người luôn hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của chính mình.

Không nói xấu gia đình nhà chồng

Đây được coi là điều tối kị mà các bà vợ tuyệt đối nên tránh. Không có nàng dâu nào hoàn toàn hài lòng với gia đình chồng, và ngược lại. Tuy nhiên, tìm mọi cách để chứng tỏ với chồng rằng mọi người trong gia đình anh ta không tốt là điều cực kì không nên.

Bất cứ người đàn ông nào cũng hi vọng vợ mình sẽ coi trọng bố mẹ mình, anh em ruột thịt nhà mình. Nếu thực sự bạn không hài lòng về họ thì cũng nên để trong lòng chứ không nên bới móc bêu rếu họ trước mặt chồng. Nói xấu nhà chồng sẽ không giúp chồng bạn thấy bạn tốt hơn, mà kết quả hoàn toàn ngược lại.

Không than vãn và so sánh

Bản tính của phụ nữ là nói nhiều, mà ông bà ta có câu “nói dài, nói dai, thành ra nói dại”. Dù cuộc sống có khó khăn thế nào, dù chồng mình có ưu nhược điểm ra sao, đừng than vãn quá nhiều, đừng so sánh chồng mình với những người khác mà bạn biết. So sánh không làm cho chồng bạn thay đổi, ngược lại chỉ càng khiến cho anh ấy tự ái, khó chịu hơn mà thôi. Biết đủ, biết bằng lòng cũng là một cách làm cho hôn nhân trở nên nhẹ nhàng, hạnh phúc.

Không buôn chuyện gia đình hay than vãn với bạn bè. Ảnh minh họa

Không hi sinh rồi sau đó trách móc

Chăm sóc chồng con đến quên cả bản thân mình và luôn nghĩ rằng chồng và con cái bạn phải biết ơn bạn vì điều đó. Để rồi khi họ không làm hài lòng bạn, bạn sẽ quay lại trách móc. Không, bạn là vợ chứ không phải là mẹ của chồng. Bạn là mẹ của con mình chứ không phải người hầu của chúng.

Đôi khi, hãy cho phép mình được tự do, được lười biếng một chút. Đừng có việc gì cũng vơ hết vào người đến mức bỏ quên bạn bè, bỏ quên những sở thích cá nhân rồi lại quay ra oán thán người khác. Nếu bản thân bạn không vui, chẳng thể nào bạn khiến những người bên cạnh vui vẻ.

Không coi thường chuyện gối chăn

Trong mối quan hệ vợ chồng, tình dục chưa bao giờ là chuyện nhỏ. Bất cứ người vợ nào không coi trọng chuyện chăn gối, xem nó chỉ là thứ nghĩa vụ phải làm một cách gượng ép, hậu quả sẽ nhãn tiền ngay thôi. Rất nhiều đàn ông ra ngoài “ăn phở” không phải vì hết yêu vợ mà chỉ vì họ khát thèm sự mới lạ, hấp dẫn từ những người phụ nữ khác.

“Yêu” chồng” không có gì phải ngại ngùng hay xấu hổ. Cũng như thức ăn phải đổi món hàng ngày, yêu đương cũng cần được nuôi dưỡng và đổi mới. Cánh đàn ông tiết lộ rằng không có gì kéo họ về nhà dễ hơn là một bữa cơm đầm ấm do vợ nấu, một chiếc giường với gối ga sạch sẽ thơm tho do vợ mình chăm chút. Nếu bạn lười biếng nuôi dưỡng cảm xúc yêu đương với chồng. Tin tôi đi, sẽ có người phụ nữ khác thay bạn làm điều đó.

Bí kíp giữ hạnh phúc bền lâu. Ảnh minh họa

Không bỏ bê bản thân

Nếu chính bạn còn không biết yêu thương bản thân mình thì làm sao có thể đòi hỏi người khác phải yêu bạn. Bạn đã từng nghe qua câu đó chưa? Nó chính xác hoàn toàn đấy. Có nhiều phụ nữ thời thanh xuân chăm chút bản thân mình từ cái móng tay, đến khi kết hôn thì bỏ bê bản thân vì nghĩ rằng gái đã có chồng rồi còn làm đẹp cho ai ngắm nữa.

Đàn bà yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt. Đừng bao giờ nghĩ vì bạn là vợ thì có thể lôi thôi, xấu xí trước mắt chồng. Để được chồng yêu, trước hết phải làm họ “no dạ dày”, thứ hai phải làm họ “no con mắt”. Người ta sẽ không tìm mọi cách ăn vụng nếu họ không “đói”.

Và cuối cùng, nếu bạn đã cố gắng mọi thứ tốt nhất có thể mà chồng vẫn ngoại tình, thì đó là do chồng bạn không tốt chứ không phải là lỗi của bạn. Anh ta có thể có rất nhiều lý do để đổ lỗi tại bạn nhưng bạn tuyệt đối đừng tự trách bản thân.

Một người chồng tốt, yêu vợ thương con, biết nghĩ cho gia đình thì sẽ không vì những ham muốn của bản thân mình mà làm tổn thương đến những người khác. Nếu bạn không thể thay đổi tình cảm của chồng, tốt nhất là thay đổi suy nghĩ của bạn về anh ấy. Kết thúc không phải lúc nào cũng đáng sợ, vì nhiều khi nó sẽ cho bạn một khởi đầu mới tốt hơn.