Cậu con trai 5 tuổi "lái xe hơi" đến đón bố gây sốt mạng

(Dân Việt) Tận mắt thấy hình ảnh con trai lái xe ô tô đồ chơi đi đón bố, người mẹ vừa tức vừa buồn cười.

Trên thực tế, hầu hết những bà vợ đều không thích chồng mình say sưa rượu chè. Mới đây, ở nước ngoài đã xảy ra câu chuyện thú vị. Trước khi chồng đi ăn nhậu, người vợ đã nhắc nhở rằng không được uống say, nếu như anh còn uống say và đòi cô đến đón, cô sẽ mặc kệ, không quan tâm.

Nghe vợ nói thế, người chồng hứa hẹn đủ điều, thế nhưng cuối cùng không khống chế nổi, vẫn uống say. Khi ra về, theo thói quen, anh gọi vợ đến đón, nói rằng nhà hàng cách nhà không xa, ngay đối diện lối đi bộ nhà mình.

Nghe thấy giọng chồng say khướt trong điện thoại, người vợ tức điên, lập tức nói thằng: "Tôi không quan tâm anh nữa. Tối nay anh đừng có về nhà, muốn về nhà gọi cho trai anh đến mà đón".

Chẳng ngờ, cậu con trai mới 5 tuổi lại vô tình nghe thấy những lời mẹ nói. Vì không hiểu ý tứ sâu xa trong câu nói của mẹ, cậu bé nghĩ đơn giản rằng thực sự phải đi đón người cha say xỉn về nhà, theo ý của mẹ.

Nghĩ là làm, cậu bé đi lấy chiếc ô tô đồ chơi của mình, móc chiếc xe đẩy cha cậu làm cho vào ô tô đồ chơi, cẩn thận đặt một chiếc ghế lên đó và lái xe một mình đến đón bố.

May mắn thay, lúc đó có rất ít phương tiện qua lại trên đường. Cậu bé thuận lợi lái xe qua đường cái, tìm thấy cha mình đứng trước cửa nhà hàng.

Ông bố đứng đó thấy con trai lái xe một mình đến đón, phía sau còn có xe đẩy và chiếc ghế dành cho mình, anh vừa choáng váng vừa hạnh phúc, thầm nghĩ, đúng là con trai bảo bối, không uổng công yêu thương.

Không phụ lòng con trai, người bố ngồi lên chiếc ghế phía sau xe đẩy, chỉ huy con trai đi đúng làn đường một cách an toàn. Cuối cùng, cậu con trai thành công đi đón ông bố say xỉn về nhà.

Về phía người mẹ, khi thấy con trai đột nhiên biến mất, cô hoảng hốt tìm khắp nơi, chuẩn bị gọi cảnh sát thì thấy cảnh tượng con trai đón bố về nhà.

Tận mắt thấy hình ảnh con trai lái xe ô tô đồ chơi đi đón bố, người mẹ vừa tức vừa buồn cười, không ngờ con trai mình vừa nghiêm túc lại vừa hiếu thảo, đã đón bố thành công về nhà.

Sau khi những bức ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đa số mọi người đều cho rằng những hình ảnh này thực sự dễ thương, cậu bé quá đáng yêu và hiểu thảo. Thế nhưng bên cạnh đó, họ cũng bày tỏ sự lo ngại, nói rằng người bố không nên hùa theo con, nhỡ đâu xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, sẽ rất đau khổ, ám ảnh.