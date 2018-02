Gái trẻ mặc bikini bán trầu cau bất chấp giá lạnh gây phẫn nộ

(Dân Việt) Nhiệt độ xuống đến còn 8 độ C nhưng cô gái trẻ vẫn kiên trì mặc bikini bán trầu cau, gây xôn xao dư luận.

Tại Đài Loan, thay vì thuốc lá, trầu cau là món ăn khá phổ biến đối với người lái xe nhằm chống lại cơn buồn ngủ.

Mới đây, một tài xế trong lúc đi ngang qua cửa hàng bán trầu cau đã vô cùng bất ngờ khi thấy người bán hàng là một cô gái trẻ. Trong thời tiết giá lạnh, khoảng 8 độ C, cô chỉ mặc duy nhất bộ áo tắm gợi cảm, trong khi người đi đường khoác đủ thứ trên người chống rét.

Ăn mặc hở hang nhưng cô gái không hề co ro, ngược lại cực kỳ nhiệt tình và thoải mái. Cô thậm chí còn đem gói trầu cau đến tận cửa xe mời khách với nụ cười rạng rỡ.

Hình ảnh "hot girl bán trầu cau" được đăng tải đã thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhiều người gọi cô là "Tây Thi bán trầu" với những lời khen về nhan sắc, ngoại hình. Tuy nhiên, không ít người chỉ trích cô câu like rẻ tiền, không màng nhân cách.

Dân mạng cũng nhanh chóng tìm ra danh tính cô gái trẻ. Trên mạng xã hội, cô có nickname là Momo Cat. Sở dĩ cô mặc bikini bán trầu cau là bởi muốn trải nghiệm sự vất vả, khó khăn của công việc này.

Lời giải thích ấy càng khiến cô nàng bị "ném đá". Nhiều người cho rằng, cô chỉ đang cố gây chú ý bằng cách ăn mặc gây sốc.

"Mặc hở hang như thế trong thời tiết 8 độ C để bán trầu cau, quả nhiên cô ta vất vả thật", một nick name trào phúng. "Mặc như vậy mà đi bán trầu cau. Thấy uổng phí cả miếng trầu", một nick name khác bức xúc.

Trước những lời mỉa mai của dân mạng, "Tây thi bán trầu" chỉ đáp lại khá nhẹ nhàng. Cô cho rằng mọi người nên quan tâm, động viên lẫn nhau thay vì nói những lời lẽ khiếm nhã.