Hậm hực suốt 10 năm vì sống với người vợ "quá ngoan" chuyện giường chiếu

Vợ chưa bao giờ làm tôi thấy thoải mái về sex. Cô ấy ngoan một cách lạ thường.

Tôi 36 tuổi, lấy vợ được 10 năm, có 3 con đủ cả nếp tẻ. Vợ ít hơn 2 tuổi, làm giáo viên, không quá xinh nhưng trông khá trẻ. Chúng tôi quen nhau một năm thì cưới. Vợ thuộc tuýp người của gia đình, ngoan hiền, chiều chồng thương con, quan hệ nội ngoại rất tốt. Nhà cửa chúng tôi đầy đủ, các con xinh đẹp, thông minh, ngoan ngoãn. Nói chung người ngoài nhìn vào, ai cũng hâm mộ nhà tôi.

Tuy nhiên, từ lúc cưới, vợ chưa bao giờ làm tôi thấy thoải mái về sex. Cô ấy ngoan một cách lạ thường. Sau khi có con, cô ấy suốt ngày tất bật với việc cơ quan, nhà cửa, chăm con, kể chuyện, đọc sách cho con đi ngủ, sau đó ngủ luôn. Tôi đòi hỏi, vợ thường đáp ứng cho xong chứ chưa bao giờ chủ động, nói chuyện trao đổi thì cô ấy luôn kêu nhiều việc nên mệt, sợ các con biết...

Giai đoạn hạnh phúc nhất có lẽ khi chúng tôi mới cưới, nhưng chỉ được 6 tháng vì sau đó vợ có bầu rồi làm nhà cửa và sinh tiếp mấy nhóc nữa. Tôi cảm thấy thiệt thòi khi bên vợ.

Gần đây, tôi có cảm tình với đồng nghiệp, nó thôi thúc tôi đòi tự do và hạnh phúc cho bản thân. Tôi chưa thực sự phản bội vợ nhưng đã nói với cô ấy về suy nghĩ của mình cũng như việc mong muốn ly hôn. Các con vợ nuôi, tôi sẽ cố gắng chu cấp tài chính.

Cả gia đình nội ngoại, bạn bè biết và đều nghĩ do tôi say nắng. Chỉ tôi biết, đó là lý do phụ. Tôi không còn yêu vợ nên không có cảm giác quan hệ với cô ấy nữa. Tôi đã thử nhưng không thể. Cố sống cả đời sẽ thiệt thòi cho cả hai, khi tôi đã phí 10 năm vừa qua.

Bây giờ điều tôi băn khoăn duy nhất là các con còn khá nhỏ. Tôi mong muốn chia tay hoà bình với vợ nhưng cô ấy không chịu mà đe doạ sẽ mang các con đi nước ngoài hoặc cấm tôi gặp con. Tôi cũng lo tâm lý phát triển của con khi người mẹ thù hận, nói tôi cướp cả thanh xuân của cô ấy rồi vứt bỏ cô ấy và tệ bạc, không có tư cách dạy con. Tôi thì nghĩ nên sống thật với mình.

Đời người có một lần, không vì mình thì già hối hận. Con cái hay bố mẹ có sống cho mình được đâu. Hơn nữa, việc tôi quyết định có lợi cho cả vợ, để cô ấy ở bên một người đồng sàng dị mộng sẽ thiệt thòi cho cô ấy. Nhưng giải thích kiểu gì vợ cũng không chấp nhận, bắt tôi chọn các con hoặc ra đi, từ bỏ gia đình, không liên quan gì nữa.

Có thể cho tôi lời khuyên làm sao giải quyết tốt đẹp cả đôi đường không?

