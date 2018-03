Khác biệt dễ nhận thấy giữa người yêu và không yêu bạn

(Dân Việt) Bạn đừng quá lo lắng với vẻ bề ngoài vì một người thực sự yêu bạn sẽ luôn thấy bạn xinh đẹp.

So với phụ nữ, đàn ông khá đơn giản. Cho nên, tình cảm của chàng dành cho bạn cũng rất dễ dàng nhận thấy qua những cử chỉ, lời nói, hành động của chàng thể hiện hằng ngày.

1. Với vẻ bề ngoài của bạn

Một người thực sự yêu bạn sẽ thích tất cả mọi thứ liên quan đến bạn, ngay cả những sai sót. Anh ấy vẫn sẽ thấy bạn luôn xinh đẹp ngay cả khi tóc tai bù xù, mặc áo ngủ rộng thùng thình hay cơ thể vừa tăng thêm vài kg.

Ngược lại, nếu người đó luôn tỏ ra bực bội với những khuyết điểm nhỏ của bạn, liên tục nói với bạn phải đi tập gym hay gợi ý phẫu thuật thẩm mỹ đi thì hãy coi chừng vì chưa chắc anh ấy đã yêu bạn và dù bạn có cố gắng thay đổi thì kiểu gì anh ta cũng tìm thấy những lỗi khác của bạn.

2. Chàng có hay nói về những thiếu sót của bạn trước mặt mọi người?

Phụ nữ thường có sở thích thảo luận những vấn đề trong mối quan hệ hoặc những thiếu sót của đối phương với bạn bè của họ. Đàn ông thì ngược lại, họ luôn cố gắng giữ bí mật. Không ai là người hoàn hảo nhưng người yêu bạn thực sự sẽ không tập trung vào những sai sót của bạn trước nhiều người.

Nếu chàng cười nhạo những thất bại của bạn thì đừng mong đợi điều tốt đẹp từ mối quan hệ đó. Người như vậy sẽ không tôn trọng bạn, vô tình chứng minh cho người khác thấy bạn có rất nhiều lỗi lầm, sai sót và vì vậy nếu tình cảm anh ta dành cho bạn không nhiều cũng là điều dễ hiểu.

3. Thái độ của chàng đối với những thói quen của bạn

Phụ nữ thích phàn nàn về những chiếc vớ của nam giới nằm rải rác khắp nhà nhưng đôi khi họ cũng có những thói quen gây khó chịu. Phụ nữ thích chiếm phòng tắm hàng giờ, buôn điện thoại cả đêm, mang về cả tủ quần áo nhưng luôn kêu không có đồ mặc,...

Một người đàn ông yêu bạn thật lòng có thể chịu đựng, cho qua tất cả điều này hoặc phản ứng với sự hài hước, không quá gay gắt. Nếu chàng luôn để ý từng việc bạn làm và đưa ra nhận xét tiêu cực, điều đó có nghĩa những gì chàng dành cho bạn chưa chắc đã là yêu.

4. Chàng có quan tâm đến những câu chuyện của bạn?

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng một người đàn ông chỉ có thể chuyên chú lắng nghe một người phụ nữ nói trong khoản 6 phút. Đó là lý do tại sao câu chuyện mà phụ nữ khi nói với đàn ông nên ngắn gọn. Các chủ đề mà đàn ông thấy ít hứng thú nhất là người nổi tiếng, mua sắm, thời trang, chế độ ăn, phim ảnh,...

Tuy nhiên, nếu một người đàn ông coi trọng bạn, anh ấy sẽ cố gắng lắng nghe những lời bạn nói, ngay cả khi chủ đề này hoàn toàn không phải thứ anh ấy quan tâm. Nếu anh ta tìm cách thay đổi chủ đề hoặc lảng tránh thì bạn nên biết chàng đang cho rằng bạn thật phiền phức.

5. Thái độ của chàng với cảm xúc của bạn

Có một thực tế rằng đàn ông rất sợ nước mắt của phụ nữ. Khi bạn khóc, điều duy nhất một người đàn ông muốn làm là bỏ chạy để khỏi phải đối diện. Tuy nhiên nếu người đàn ông ấy yêu bạn, anh ấy sẽ cố gắng nán lại, làm mọi cách để an ủi bạn ngay cả khi lý do bạn khóc có vẻ buồn cười đối với anh ấy. Anh ấy sẽ chỉ bình tĩnh khi bạn bắt đầu cười tươi trở lại. Tuy nhiên, nếu anh ta không yêu bạn, những giọt nước mắt có thể sẽ trở thành lý do để chàng giận dỗi.

6. Chàng có còn tán tỉnh bạn?

Đây là chất xúc tác không thể thiếu giúp bạn hồi sinh cảm xúc, nhất là những cặp đôi đã bên nhau trong thời gian dài. Các tin nhắn, gợi ý "mờ ám", hình ảnh vui tươi sẽ giúp mối quan hệ của bạn lúc nào cũng như được làm mới. Tuy nhiên nếu bạn đã thử làm mọi cách để quyến rũ mà chàng vẫn thờ ơ, nhiều khả năng đối phương đã không còn thấy bạn hấp dẫn, đáng yêu nữa.

7. Thái độ của anh ấy khi bạn nhờ vả

Đối với một người đàn ông đang yêu, yêu cầu và mong muốn của người ấy sẽ được anh ta đặt lên hàng đầu. Trên thực tế, nam giới luôn muốn giúp đỡ phụ nữ để chứng minh mình mạnh mẽ và có trách nhiệm.

Tất nhiên, không phải lúc nào chàng cũng có thể thực hiện nhưng nhất định sẽ nghĩ cách hỗ trợ bạn. Đó chính là biểu hiện của tình yêu. Ngược lại, bạn nhờ là chàng tỏ ra khó chịu, bực bội, có thể anh ta đang giúp đỡ một số phụ nữ khác với mức độ nhiệt tình nhiều hơn.

8. Chàng có biết ghen?

Ghen là biểu hiện thường thấy khi một người đàn ông yêu. Đàn ông luôn muốn tuyên bố quyền sở hữu người bạn đời của mình nên thường lo lắng khi ai đó quan tâm đến bạn.

Cho nên, khi một người đàn ông hoàn toàn không quan tâm đến việc nửa kia của mình được ai khác để mắt tới, đây là dấu hiệu đáng báo động. Anh ta khi ấy đã không còn muốn "chiến đấu" vì bạn, cũng không có ý định cố gắng để trở nên tốt hơn mong giữ lấy trái tim bạn.

9. Chàng có bảo vệ bạn?

Việc một người đàn ông trở nên lo lắng khi nửa còn lại của mình về muộn, đến nơi xa lạ là điều hết sức bình thường. Nếu không thể ở bên nhau, ít nhất anh ấy cũng liên lạc với bạn để chắc là bạn vẫn ổn. Nếu chàng không bận rộn việc gì mà để bạn đi về một mình lúc nửa đêm hay khi bạn bị lạc, đây là một tín hiệu xấu. Người bạn chọn hoặc là một kẻ hèn nhát hoặc đơn giản là không yêu bạn.

10. Chàng luôn nhẹ nhàng hay cáu gắt với bạn?

Những từ ngữ dịu dàng, những cử chỉ đụng chạm, ôm và hôn là biểu hiện của tình yêu. Các nhà nghiên cứu Mỹ đã phỏng vấn 1.000 cặp vợ chồng và phát hiện ra rằng những người chồng thường ôm hôn vợ cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc hôn nhân gấp 3 lần so với những người không làm điều đó. Vì vậy, nếu người đàn ông của bạn liên tục cau mày mỗi khi bạn cố gắng âu yếm anh ta, hay không thích nói lời ngọt ngào, đó chắc chắn không phải vì chàng nghiêm túc.