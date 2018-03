Những chú rể "đốn tim" cư dân mạng bởi hành động đặc biệt với vợ

(Dân Việt) Vì tình yêu, họ đã tự tay làm nhiều điều đặc biệt cho người bạn đời của mình. Hành động của họ không chỉ lay động cô dâu, mà còn làm thổn thức nhiều trái tim trên mạng xã hội.

Chú rể "gây sốt" vì tự tay trang điểm cho cô dâu khi đi chụp ảnh cưới

Mới đây, hình ảnh một chú rể tự tay make up cho vợ tương lai vào ngày cả hai cùng đi chụp ảnh cưới đã được cư dân mạng thổ lộ. Theo đó, anh tên là Nguyễn Phụng, sinh năm 1992, đang làm công việc make up. 'Cô dâu may mắn tên Ngọc, kém anh 3 tuổi, hiện làm công việc giáo viên mầm non. Trước khi đi đến hôn nhân, Phụng và Ngọc đã có 2 năm yêu thương, gắn bó.

Vốn dĩ có thể thuê người trang điểm cho vợ để có thời gian chuẩn bị cho bản thân, thế nhưng anh Nguyễn Phụng vẫn muốn tự tay khiến vợ trở nên lộng lẫy, xinh đẹp. Trên trang cá nhân, anh viết:

"Có ông nào như tôi không? Đi chụp ảnh cưới là phải tự tay làm cho vợ mình lung linh cơ! Tôi muốn chính tay làm đẹp cho vợ trong những ngày đặc biệt nhất của cuộc đời".

Bức ảnh của Nguyễn Phụng ngay lập tức thu hút tới hàng ngàn lượt like. Nhiều người cảm động trước tình yêu anh dành cho vợ, nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng, anh chàng đang lợi dụng đám cưới để PR. Tuy vậy, Nguyễn Phụng chẳng hề quan tâm tới những điều đó. Anh chia sẻ, anh chỉ mong ước cô gái của mình trở nên đẹp nhất. Sắp tới, trong ngày dẫn cưới, chính tay Nguyễn Phụng cũng sẽ trang điểm cho vợ.

Chú rể bón pizza cho cô dâu chu đáo trong lúc trang điểm

Cũng trong những ngày đầu năm, trên một trang cộng đồng dành cho giới trẻ đã đăng tải một đoạn video clip ngắn ghi lại khoảnh khắc cực đáng yêu của cặp đôi vợ chồng trẻ đi chụp ảnh cưới. Điều đáng nói là trong khi cô dâu đang được trang điểm, chỉnh sửa lại kiểu tóc thì chú rể vui vẻ đút pizza cho vợ ăn, sau đó lại đưa nước cho vợ uống.

Những cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng, chăm chút của chú rể cùng nụ cười hạnh phúc luôn thường trực trên môi đã khiến đoạn video này được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng mạng, đặc biệt thu hút đông đảo sự chú ý của hội chị em.

Facebooker Thu Hoài viết: "Hôm chụp hình cưới chồng mình còn cằn nhằn vì lâu quá cơ, chẳng được thế này đâu. Ngưỡng mộ quá, cô dâu quả thật may mắn lắm".

"Chú rể không những điển trai lại còn chiều vợ nữa, hi vọng trong tương lai, anh ấy vẫn tuyệt vời và hoàn hảo đến thế này" - Facebook Trang Nhung bình luận.