Nữ diễn viên đóng cảnh nóng sập giường nói gì về lời tố giả tạo?

(Dân Việt) “Xin lỗi, em quá giả tạo. Cuộc đời không trả cát xê nên em không cần phải diễn. Đừng lôi chuyện đó ra để đánh bóng bản thân" từ phía Ngọc Anh (thương nhớ ở ai), diễn viên Trà My đã nói gì trước lời tố này.

Theo đó, Ngọc Anh cho rằng cô tát Trà My theo kịch bản, còn Trà My tát cô hoàn toàn nằm ngoài kịch bản và theo cách cá nhân, ngoài ra giữa đoàn làm phim Trà My còn chửi cô, khiến cô cảm thấy mình bị xúc phạm và tổn thương.

Trước tiết lộ này của diễn viên Ngọc Anh, rất nhiều báo chí đã hỏi Trà My thực sự sự việc như thế nào, nhưng Trà My đã từ chối trả lời trực tiếp. Cô cho rằng, chuyện đã quá lâu không muốn đào bới thêm nữa. Tuy nhiên Trà My cũng cho hay, có rất nhiều chi tiết Ngọc Anh kể không đúng và làm ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của cô.

"Sự thật như nào những người trong cuộc đều rõ. Và cũng chỉ có một sự thật như thế! Còn chị Ngọc Anh nói gì là câu chuyện của chị ấy. Có nhiều chi tiết không đúng. Nhưng tôi nghĩ chuyện qua lâu rồi, tôi không để nó trong lòng nữa và cũng không muốn bình luận gì thêm", Trà My khẳng định.

Ngọc Anh (vai Nhân) và Trà My (vai Hạnh) trong phim "Thương nhớ ở ai"

Trước đó vài giờ, trên facebook cá nhân, Trà My cho biết cô cảm thấy ấm ức và khóc rất nhiều khi mọi chuyện không đúng sự thật mà cô không thể nói lại được. Thế nhưng cô cũng cảm thấy được an ủi, khi một người trong đoàn làm phim đã khuyên cô bỏ qua mọi chuyện. Đúng hay sai người trong cuộc rõ hơn ai hết. Không thể đấu nhau bằng thực lực diễn xuất, thì tìm cách nổi bằng cách dìm và dựng chuyện nói xấu người khác...

Được biết trước đó, cả hai trong quá trình đóng bộ phim Thương nhớ ở ai đã không có sự hoà thuận, yêu mến nhau đằng sau hậu trường mặc dù Ngọc Anh vào vai người mẹ là Nhân, Trà My vào vai người con là Hạnh. Bởi vậy, cả hai khi vào vai thường không có sự trao đổi, bàn bạc để cùng hợp tác trước mỗi phân đoạn quay. Trong một phân đoạn thuộc tập 31, nhân vật Nhân (Ngọc Anh) tát nhân vật Hạnh (Trà My) một cái theo đúng kịch bản. Vì không được bàn bạc nên cái tát của Ngọc Anh giành cho Trà My khá đau điều này đã gây nên sự ức chế cho Trà My. Nên ngay khi đạo diễn hô cắt, Trà My vung tay tát trả Ngọc Anh một cái.

Status của nữ diễn viên Trà My đã gây nên bức xúc cho Ngọc Anh

Sự việc sau đó đã được hoà giải, Trà My cũng đã gửi lời xin lỗi đến Ngọc Anh. Cách đây mấy ngày, Trà My kể lại sự kiện đó trên trang cá nhân như một bài học đắt giá của mình trong công việc diễn xuất, cũng như cô cho rằng mình đã dũng cảm gạt bỏ cái tôi, sĩ diện của người nghệ sĩ để xin lỗi đàn chị, đồng nghiệp.