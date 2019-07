Chuyên gia Nhi hàng đầu VN chỉ ra sai lầm kinh điển cha mẹ cần tránh khi chăm sóc trẻ ốm

(Dân Việt) Thực tế vẫn có những sai lầm tai hại đến kinh điển mà nhiều mẹ mắc phải khiến cho bệnh tình của con không những không cải thiện mà còn trở nặng hơn.

Theo PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng – Khoa Nhi BV Bạch Mai, việc con ốm sẽ khiến cha mẹ lo lắng, cha mẹ luôn tìm mọi cách để cho con nhanh khỏe. Song không phải ai cũng cũng nắm vững các nguyên tắc chăm trẻ ốm, thực tế vẫn có những sai lầm tai hại đến kinh điển mà nhiều mẹ mắc phải khiến cho bệnh tình của con không những không cải thiện mà còn trở nặng hơn.

PGS Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo các mẹ nên tránh khi chăm sóc trẻ bị ốm cho con.

Dưới đây là những sai lầm PGS Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo các mẹ nên tránh khi chăm sóc trẻ bị ốm cho con.

1. Tùy tiện dùng thuốc

Thực trạng đáng lo ngại nhất hiện nay mà nhiều mẹ mắc phải khi thấy con ốm, đó là thay vì đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế thì lại tự ý mua thuốc cho trẻ sử dụng hay sử dụng lại đơn thuốc cũ mà bác sĩ đã kê trong lần khám trước khi thấy con có triệu chứng giống hoặc gần giống bệnh trước.

Một sai lầm nữa phải kể đến là việc nhiều mẹ thấy con sợ uống thuốc nên đã tự ý điều chỉnh liều của bác sĩ, thay vì cho trẻ uống thuốc 3 - 4 lần/ngày thì lại rút xuống 1 - 2 lần/ngày, hoặc dồn liều trong ngày thành một lần uống duy nhất... Songnhững điều này là vô cùng nguy hiểm. Thực tế đã có không ít trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng co giật, cứng cơ toàn thân chỉ vì thói quen dùng thuốc tùy tiện của các bậc phụ huynh.

2. Kiêng khem quá mức

Khi trẻ bị ốm, nhiều mẹ có tâm lý giữ con quá mức, lo sợ con có thể bị cảm lạnh và bệnh tình sẽ trầm trọng hơn nên thường có xu hướng kiêng khem quá mức như: kiêng tắm hay ủ quá kỹ khi trẻ sốt.

Tuy nhiên đây lại là quan niệm sai lầm khiến trẻ càng lâu khỏi bệnh bởi khi bị sốt, thân nhiệt trẻ đang tăng cao, do đó việc ủ ấm sẽ khiến thân nhiệt trẻ càng tăng cao, gây nguy cơ sốt co giật. Lúc này, trẻ nên mặc quần áo thoáng mát để có thể hạ sốt. Còn trong trường hợp nếu trẻ ốm bệnh nhưng không mắc bệnh ngoài da, các bác sĩ cũng khẳng định trẻ hoàn toàn có thể tắm bình thường, tuy nhiên mẹ cần chú ý tắm bằng nước ấm trong phòng kín gió và ủ ấm ngay sau khi tắm xong.

Khi trẻ sốt, cha mẹ cần chú ý tắm bằng nước ấm trong phòng kín gió

3. Tích cực nhồi nhét khiến trẻ nôn trớ

Khi trẻ bị ốm sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém đi. Thấy vậy, nhiều mẹ sợ con sụt cân nên đã ra sức ép con ăn. Song mẹ có biết: khi bị ốm, cơ thể trẻ rất khó chịu, không muốn ăn, khả năng hấp thu cũng kém hơn nên việc nhồi nhét quá mức vô hình chung lại làm cho hệ tiêu hóa vốn đã non nớt thêm tổn thương. Chưa kể, việc ép con ăn còn gây nên hậu quả nghiêm trọng như: khiến trẻ sợ ăn, lâu dần có thể dẫn đến chứng biếng ăn rất nguy hiểm.

Vì vậy các mẹ không nên chăm con ốm theo sở thích và mong muốn của mình mà cần “lắng nghe” nhu cầu cơ thể của con trẻ, cho trẻ ăn theo sở thích và nhu cầu để trở thành một bà mẹ thông thái giúp trẻ mau khỏe.

4. Chỉ tập trung cho trẻ ăn, uống nước ép quả chua

Mẹ thường nghĩ các loại quả có vị chua như cam, quýt, chanh, bưởi... chứa nhiều vitamin C nên ép con nạp thật nhiều loại quả này. Song thực tế, các quả này ngoài vitamin C còn chứa nhiều axit chanh (axit citric). Nếu ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, có thể gây nên bệnh viêm loét dạ dày, đau dạ dày… Nhất là khi trẻ ốm, việc ăn uống gặp khó khăn hơn bình thường, tính axit trong các loại hoa quả chua này còn dễ khiến trẻ nôn trớ, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chăm sóc cũng như hồi phục của trẻ.

5. Bổ sung quá nhiều dưỡng chất vô tội vạ hoặc quá hời hợt

Bổ sung quá nhiều loại dưỡng chất ở hàm lượng cao cùng lúc là sai lầm của nhiều mẹ Việt có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ vì có những dưỡng chất sẽ tích tụ theo thời gian và trở nên dư thừa. Chẳng hạn như thừa vitamin K gây tan máu và vàng da. Thừa canxi dẫn đến gây mệt mỏi, chán ăn, sỏi thận… Do đó, mọi vi chất bổ sung cho trẻ, mẹ đều cần tính toán hàm lượng, mức độ cần thiết và đặc điểm vi chất một cách cẩn thận.

Ngược lại với tâm lý thái quá, nhiều mẹ Việt do yếu tố khách quan hoặc chủ quan lại chưa chú trọng đến việc bổ sung vitamin C cho trẻ. Nguyên nhân chủ yếu của việc này là đặc điểm: mẹ không có nhiều thời gian ở cạnh con, con đi lớp hoặc kén ăn, khó uống ở trẻ…

Hệ miễn dịch của trẻ từ sơ sinh cho đến 5 tuổi còn rất non nớt, nhất là vào giai đoạn chuyển mùa dễ khiến trẻ gặp phải các vấn đề về sức khỏe như: ho cảm, sốt virus, sốt xuất huyết… ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

6. Chỉ khi con ốm mới bổ sung vitamin C

Nhiều bậc phụ huynh chỉ chú trọng tăng cường sức đề kháng cho trẻ khi trẻ mắc bệnh và việc bổ sung vitamin C cũng sẽ kết thúc ngay sau khi trẻ hết các triệu chứng ốm.

Thực tế, khi trẻ mắc bệnh, vai trò của vitamin C sẽ giúp trẻ vượt bệnh nhanh hơn, nhưng nếu được bổ sung vitamin C hàng ngày thì vitamin C còn làm nhiệm vụ ngăn ngừa khả năng nhiễm bệnh cho trẻ. Vì vậy, mẹ nên bổ sung vitamin C hàng ngày đúng và đủ cho con bằng cách hãy lựa chọn những loại hoa quả an toàn hơn để bổ sung vitamin C tự nhiên như, ổi, đào, cherry có tác dụng tăng sức bền thành mạch, ngăn ngừa chảy máu cam, sốt xuất huyết.