Vụ người đàn ông tử vong sau khi mổ tay: Đình chỉ kíp trực

(Dân Việt) BV Đa khoa Hà đông đã đình chỉ kíp trực và làm rõ số tiền 40 triệu đồng đã thu của gia đình người đàn ông sau khi mổ tay.

Liên quan đến vụ việc bệnh nhân Vương Đình Cường (37 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) vào tử vong sau khi mổ tay tại BV Đa khoa Hà Đông, ngày 10/5, ông Đào Thiện Tiến, Giám đốc BV Đa khoa Hà Đông cho biết, đã đình chỉ kíp trực và làm rõ số tiền 40 triệu đồng đã thu của gia đình.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân Vương Đình Cường viện hồi 9h ngày 8/5 với lý do đau chói và mất vận động cánh tay phải do ngã. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán: gãy kín phức tạp cổ xương cánh tay phải và chỉ định phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp khóa trên màn tăng sáng vào lúc 10h30 phút.

Trước khi kết thúc cuộc mổ vào khoảng 13h30’ cùng ngày, bệnh nhân trong tình trạng mê dưới tác dụng của thuốc, xuất hiện diễn biến bất thường. Kíp mổ và cán bộ toàn khoa đã khẩn trương cấp cứu, mời bác sĩ chuyên khoa của BV 103 hỗ trợ chuyên môn.

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nơi xảy ra vụ việc

Sau gần 2 giờ cấp cứu và hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân không cải thiện và tử vong lúc 16h ngày 9/5 với chẩn đoán: suy hô hấp, suy tuần hoàn không hồi phục chưa rõ nguyên nhân, sau mổ kết hợp xương gãy cổ xương cánh tay phải.

Cũng theo ông Tiến, sau khi xảy ra vụ việc, BV đã tổ chức gặp gỡ và giải thích cho người nhà bệnh nhân. Phía BV cũng đã báo cáo Công an phường Quang Trung và Công an quận Hà Đông phối hợp giải quyết, làm các thủ tục theo quy định. Cơ quan công an đã niêm phong hồ sơ bệnh án, niêm phong phòng mổ và chuyển tử thi đến nhà đại thể của BV 103 theo nguyện vọng của gia đình. Mặt khác, báo cáo Sở Y tế qua đường dây nóng theo quy định.

Liên quan đến sự việc trên, BV đã tạm đình chỉ kíp phẫu thuật và kíp gây mê, yêu cầu các cá nhân liên quan đến công tác điều trị, phẫu thuật, gây mê thực hiện tường trình bằng văn bản.

Ngoài ra, BV cũng đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Vương Đình Cường. Thành lập và tổ chức họp hội đồng chuyên môn của BV theo quy định.