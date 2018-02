12 ngày đau đớn của bé gái bị xâm hại và phá hủy nội tạng

(Dân Việt) Sau 12 ngày liên tục bị cưỡng hiếp và ép uống axit, cô bé 14 tuổi ấy cuối cùng đã phải kết thúc cuộc đời trong nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Mẹ của nạn nhân đang chia sẻ lại câu chuyện đau đớn của con gái Cái chết đau đớn Vào một ngày tháng 5/2016, trên cánh đồng vừa mới thu hoạch thuộc địa phận thành phố Delhi (Ấn Độ), người dân khu vực bàng hoàng phát hiện một cô gái trong độ tuổi khoảng 15 bất tỉnh trong tình trạng gần như khỏa thân và cơ thể chi chít vết thương. Cảnh sát có mặt không lâu sau đó phong tỏa hiện trường và đưa nạn nhân tới bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ kết luận nạn nhân vừa trải qua quãng thời gian bị đánh đập, tra tấn với vô số vết bầm tím xuất hiện khắp cơ thể, từ miệng, ngực đến tay chân. Đáng nói là, những tổn thương nghiêm trọng ở vùng kín cho thấy cô bé đã bị cưỡng hiếp dã man, lục phủ ngũ tạng bị phá hủy bởi một loại hóa chất độc hại giống axit. Trong suốt thời gian ở bệnh viện, cô bé không thể ăn bất cứ thứ gì, thậm chí còn nôn ra máu. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là A, một nữ sinh 14 tuổi. Dù được các bác sĩ cố gắng điều trị nhưng do tổn thương bên trong quá nặng, sau hơn 1 tháng nằm viện, nữ sinh đã không thể qua khỏi. 12 ngày kinh hoàng Trước khi qua đời, tuy tình trạng sức khỏe rất xấu nhưng A cũng kịp khai nhận với cảnh sát rằng cô bé đã bị đánh đập, cưỡng hiếp "vài lần mỗi ngày" và buộc phải uống axit trộn lẫn nước trái cây trong khi tay chân bị trói chặt. Không những vậy, cô bé còn luôn bị bỏ đói. Hung thủ không ai khác mà chính là Shivshankar - một người hàng xóm của gia đình cô bé cũng là kẻ đã cưỡng hiếp em cách đó gần nửa năm. Được biết, cô bé này lần đầu tiên bị hắn tấn công tình dục là vào tháng 12/2015 tại nhà mình. Ngay sau đó, hắn ta đã bị bắt nhưng không không hiểu sao lại được tại ngoại. Từ lời khai đó, cảnh sát dã tiến hành bắt giữ nghi phạm. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, hắn đã phải cúi đầu nhận tội. Từ đây, những gì đã xảy ra trong 12 ngày A bị bắt cóc mới được hé lộ thật sự . Theo cáo trạng, Shivshankar trước đó đã theo dõi mọi hoạt động của nạn nhân, biết được giờ giấc sinh hoạt của cô bé. Vào ngày xảy ra sự việc, khi A đang trên đường về nhà sau một ngày học tập tại trường, đến đoạn đường vắng vẻ, Shivshankar nhảy ra chặn đầu nữ sinh 14 tuổi và có những hành động sàm sỡ. Nhận ra kẻ đã hãm hại mình vài tháng trước, cô bé sợ hãi hét lên liền bị hung thủ rút dao ra dọa dẫm. 12 ngày tiếp theo là những ngày sống trong địa ngục, hắn đưa nạn nhân tới giam cầm trong một căn nhà thuê. Tại đây, hắn cưỡng hiếp cô bé mỗi ngày. Mỗi lần em tỏ ra không hợp tác hay khóc lóc van xin là cơn mưa đòn lại trút xuống. Dã man hơn, Shivshankar còn ép em uống axit khiến các bộ phận trong cơ thể bị hủy hoại nghiêm trọng. "Chúng tôi đã đi tìm con trong suốt 12 ngày để rồi gặp lại trong tình cảnh này. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, không thể thở được”, mẹ nạn nhân đau đớn. “Gã đàn ông bệnh hoạn kia đã dọa sẽ giết con bé nếu nó hé lộ bất cứ điều gì. Thậm chí gia đình hắn ta còn đe dọa mạng sống của cô con gái khác và cậu con trai của chúng tôi. Vì thế, ban đầu, con bé đã liên tục thay đổi lời khai của mình và không dám nhận là mình bị hiếp dâm”, người mẹ chia sẻ với cơ quan điều tra. ---------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 18/2/2018.

