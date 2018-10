Ác chiến với IS, binh sĩ Syria cùng chỉ huy cấp cao tử trận

(Dân Việt) Một số binh sĩ Syria trong đó có một chỉ huy cấp cao đã tử trận trong các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra với các chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở vùng nông thôn Suwaidaa.

Các chiến binh IS đã giết hại một số binh sĩ và chỉ huy cấp cao Syria trong cuộc giao tranh ở Suwaidaa

8 binh sĩ Syria đã tử trận bao gồm một chỉ huy cấp cao trong trận ác chiến với IS ở khu vực Tolol Safa phía đông Suwaidaa. Ngoài ra, 3 binh sĩ Syria cũng bị giết hại sau khi IS phát động cuộc tấn công để củng cố các vị trí của chúng xung quanh khu vực Sheikh Hassan.

Theo Qasioun-news, một số binh sĩ khác cũng bị trọng thương trong cuộc chiến chống IS ở Suwaidaa. Trong khi đó, kênh truyền thông Moata, do IS quản lý tung tin trên các trang chính thức của chúng trên các trang mạng xã hội rằng, hơn 500 binh sĩ Syria đã bị giết hại trong các trận đánh ác liệt ở vùng nông thôn Suwaidaa.

Tuy nhiên, thông tin trên chưa được kiểm chứng và IS thường phóng đại thương vong của các lực lượng vũ trang Syria cho mục đích tuyên truyền, củng cố tinh thần của các chiến binh trên chiến trường.

