Sốc: Khủng bố IS ồ ạt quay trở lại Mindanao, Philippines

(Dân Việt) Các chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tháo chạy khỏi Syria và Iraq đang ồ ạt quay trở lại Mindanao, Philippines hòng thiết lập một tỉnh do chúng kiểm soát ở Đông Nam Á, theo Washington Times.

Khủng bố IS ở Syria. "Các chiến binh khủng bố nước ngoài đang quay đầu về nhà từ các khu vực chiến tranh ở Iraq và Syria hoặc đi đến các nước thứ ba để gia nhập các chi nhánh của IS ở đó", Đại sứ Nathan Sales, điều phối viên chống khủng bố hàng đầu của Bộ ngoại giao Mỹ cho biết. Tướng Iran tuyên bố lạnh người sau đòn thù giáng xuống khủng bố Syria Trích dẫn số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) có trụ sở tại Washington, tờ Times cho biết có nhiều chiến binh trung thành với IS ở Đông Nam Á, đặc biệt là các nhóm vũ trang có cơ sở ở Khu tự trị Hồi giáo Mindanao (ARMM). Đây là các chiến binh đã chiến đấu với các lực lượng Mỹ ở Afghanistan và Iraq. Tờ Times cho biết một đánh giá của Bộ Ngoại giao Mỹ đã xếp Philippines đứng đầu trong số 5 quốc gia xảy ra nhiều cuộc tấn công khủng bố đẫm máu nhất. Ác chiến với IS, binh sĩ Syria cùng chỉ huy cấp cao tử trận Philippines, cùng với Afghanistan, Ấn Độ, Iraq và Pakistan là những nước hứng chịu gần 60% các vụ tấn công khủng bố năm ngoái. Khi kế hoạch thiết lập căn cứ ở Trung Đông sụp đổ, các chiến binh khủng bố nước ngoài đã tìm thấy những nơi khác để tiếp tục cuộc chiến chống lại phương Tây, Greg Poling, một nhà phân tích châu Á của CSIS bình luận. "Khi chúng ta giành chiến thắng ở Iraq và Syria, IS sẽ phân tán tới các khu vực khác trên toàn cầu, bao gồm Đông Nam Á", ông Poling cho hay. Hiện Philippines đang duy trì thiết quân luật ở khu vực Mindanao, miền nam nước này, nơi mà các phần tử chủ chiến Hồi giáo thân IS hoành hành hồi đầu năm nay. Thiết quân luật tại khu vực này được ban hành kể từ tháng 5 năm ngoái, sau khi phiến quân nổi dậy trung thành với IS chiếm thành phố Marawi, đốt nhà cửa, các nhà thờ và bắt giữ con tin. Sau một cuộc chiến kéo dài 5 tháng, bao gồm một chiến dịch dội bom quy mô, các lực lượng Philippines đã đẩy lùi phiến quân.

