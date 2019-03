Cái chết của 60 đứa trẻ và sự thật về nữ y tá “thiên thần”: Quá khứ bất ổn

(Dân Việt) Được biết đến với tính cách hống hách, hung hăng và dối trá, Genene càng ngày càng bị cô lập.

Từ năm 1971 – 1984, một số bệnh viện ở Mỹ nhận ra rằng số bệnh nhi tử vong đã vượt quá mức cho phép. Đây đều là nơi làm việc của nữ y tá Genene Jones và người này ít nhiều đều tham gia vào quá trình chữa trị. Tuy nhiên, thay vì điều tra rõ ràng, họ chỉ yêu cầu Genene thôi việc. Người ta ước tính cho tới khi bị bắt, đã có khoảng 60 đứa trẻ đáng thương chết dưới bàn tay của nữ y tá máu lạnh này. Động cơ được làm rõ sau đó đã khiến dư luận phải bàng hoàng. Ông bà Dick Jone và Gladys Jone – cha mẹ nuôi của Genene. Cô bé lập dị Genene sinh ngày 13/7/1950 và ngay lập tức được cho làm con nuôi. Ngoài Genene, cha mẹ mới của cô - Dick Jone và Gladys Jone cũng nhận nuôi ba đứa trẻ khác, trong đó có hai trẻ lớn tuổi hơn Genene và một nhỏ hơn. Cả gia đình sáu người sống trong ngôi nhà hai tầng gồm 4 phòng ngủ ở ngoại ô San Antonio. Dick là một doanh nhân và cũng là một con bạc chuyên nghiệp. Ông làm việc lại câu lạc bộ giải trí và điều hành câu lạc bộ đêm, là người chi tiêu khá hào phóng. Lối sống của ông cuối cùng đã đem lại mối họa cho lớn cho gia đình. Khi câu lạc bộ đêm di chuyển về phía nam thì thu nhập cũng từ đó sụt giảm nghiêm trọng. Dick cũng thử kinh doanh nhà hàng nhưng sau đó đã thất bại. Sau đó, Ông Dick mở doanh nghiệp kinh doanh biển quảng cáo. Với Genene, việc được ngồi trong chiếc xe tải với cha khi ông đi dựng biển quảng cáo là khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi. Còn lại, phần lớn thời gian Genene luôn cảm thấy khó khăn vì không được mọi người chú ý và như bị bỏ rơi. Genene tự gọi mình là “con cừu đen” của gia đình, thậm chí còn giả ốm để gây sự chú ý. Ở trường, Genene được biết đến với bản tính hống hách, hung hăng và dối trá, điều này khiến cô càng bị cô lập. Genene thân với cậu em trai là Travis. Tuy nhiên, năm Genene 16 tuổi còn cậu em 14 tuổi, vì một trò nghịch dại mà cậu đã gặp tai nạn và tử vong. Trong đám tang em, Genene luôn gào thét rồi ngất đi. Nhưng rồi biến cố này chưa nguôi thì biến cố khác lại ập đến. Trong năm cuối trung học, cha của Genene bắt đầu bị bệnh. Ông được chẩn đoán là bị ung thư giai đoạn cuối và chết ở tuổi 56, chỉ 1 năm sau cái chết của Travis. Nhiều người cho rằng chính những tổn thương này đã khiến cô ngày càng trở nên lập dị. Hành trình của nữ y tá Genene sở hữu gương mặt khả ái. Sau khi cha qua đời, Genene vô cùng đau khổ và để lấp chỗ trống cho những đau đớn và mất mát ấy, Genene tính đến chuyện kết hôn mặc dù chưa tốt nghiệp phổ thông. Vì chuyện này, hai mẹ con đã có mâu thuẫn khá lớn. Cuối cùng, khi vừa tốt nghiệp, Genene cưới James Delany bằng cách giả vờ là đã mang thai, dù nam thanh niên này cũng là một kẻ lông bông, không học hành. Sau 7 tháng kết hôn, James gia nhập lực lượng hải quân để lại người vợ trẻ ở nhà. Genene lập tức đi với người đàn ông khác và cũng không giấu giếm về chuyện này. Khi James trở về, họ đã có một đứa con. Nhưng sau 4 năm chung sống, cô đã ly hôn trong lúc người chồng đang dưỡng bệnh tại bệnh viện bởi tai nạn. Về kinh tế, cô phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ, vì vậy bà Gladys giục cô tìm kiếm việc làm. Khi Genene đang đi học làm đẹp thì không lâu sau đó, anh trai Genene qua đời vì bệnh ung thư khiến cô cảm thấy sợ khi đang làm việc với thuốc nhuộm tóc và cô nghĩ cô cần thay đổi nghề nghiệp. Cô đã từng làm việc trong thẩm mỹ viện của bệnh viện, vì vậy để cô được đào tạo trở thành y tá không phải là chuyện quá khó khăn. Cũng trong khoảng thời gian này, Genene tiếp tục mang thai rồi sinh con với người tình. Mặc dù rất muốn chăm sóc hai đứa con nhưng cô buộc phải gửi con cho mẹ nuôi vì còn phải đi làm. Chứng kiến cảnh tượng các bác sĩ như có sức mạnh đặc biệt giúp cứu chữa người bệnh, Genene bỗng muốn được gần gũi với họ để có thể được như họ. (Còn nữa...) ------------- Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo Cái chết của 60 đứa trẻ và sự thật về nữ y tá “thiên thần”: Những hành vi kỳ quặc vào 6/3/2019.



