Đời tủi nhục của cô gái bị cả nhà chồng đánh sảy thai vì nghi mang bầu bé gái

(Dân Việt) Chỉ vì tin lời thầy bói đoán đứa con còn chưa thành hình hài của mình là một bé gái, kẻ được gọi là chồng cùng cả gia đình hắn đã ra tay tàn nhẫn với người vợ nhằm giết hại đứa con trong bụng cô.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Cô gái 20 tuổi đã bị gia đình nhà chồng đánh đập đến sảy thai vì mang thai bé gái. Giết con vì nghi là gái Hình ảnh Suvarna Gaikwad, 20 tuổi nằm sõng soài trên giường bệnh với một cơ thể sưng tấy, xước xát, bầm tím khắp nơi… khiến không ít người cảm thấy xót xa. Thời điểm sự việc xảy ra, cô đang ngả lưng trên giường vì cảm giác mệt mỏi trong những tháng đầu thai kỳ. Vừa nằm được một chút thì chồng cô là Khanderao Gaikwad từ ngoài bước vào với vẻ mặt giận dữ. Hôm nay cũng như nhiều ngày trước đó, anh ta một lần nữa yêu cầu cô bỏ đi đứa con trong bụng. Thương đứa con còn chưa thành hình hài nhưng đã bị bố muốn vứt bỏ, Suvarna nhìn thẳng vào mắt chồng và cũng như mọi lần, cô kiên quyết không đồng ý đi phá thai. Lời qua tiếng lại, Khanderao Gaikwad lao vào liên tục đá, đấm vợ. Thấy vậy, phía gia đình Khanderao cũng từ ngoài lao vào phòng cùng hành hạ cô một cách thậm tệ. Người chồng vũ phu đã dùng thanh sắt dài đập vào đầu, người Suvarna khiến máu me bê bết… “Họ còn đóng cửa nhốt tôi bên trong. Cha mẹ chồng tôi không những can ngăn mà còn tham gia đánh đập và dẫm đạp liên tiếp lên bụng cho đến khi tôi sảy thai mới thôi”, Suvarna nhớ lại. Hàng xóm thấy Suvarna bị đánh nhiều quá nên mới chạy tới giải thoát cho cô. Khanderao Gaikwad và 6 người khác trong gia đình hắn cũng bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Được biết, cô gái 20 tuổi bị tấn công sau khi Shyambamba Shinde, một thầy bói ở địa phương, phán với người nhà chồng cô rằng cô gái đang mang bầu một bé gái và nếu đứa bé ra đời sẽ mang lại những điều xui xẻo, đen đủi, khiến cả gia đình nhà chồng diệt vong. Thời gian gần đây, thấy bố mẹ đau ốm triền miên, nghĩ lại lời thầy bói thấy đúng nên người chồng đã tìm thời cơ ra tay với vợ mình và được sự đồng thuận của cả nhà. Sau khi được giải cứu, Suvarna được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Các bác sĩ cho biết, ngoài những vết thương trên cơ thể, người mẹ trẻ còn bị sảy mất cái thai 3 tháng tuổi. Bi kịch làm dâu Theo lời Suvarna, đây không phải lần đầu tiên cô bị những người trong gia đình chồng đánh đập tàn bạo. Nhiều lần trước, Suvarna thậm chí còn bị đánh tới ngất đi. Suvarna Gaikwad kết hôn với Khanderao Gaikwad vào tháng 2/2012. Thời gian đầu, cuộc sống của gia đình cô khá êm đềm. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên tồi tệ không lâu sau đó, khi cô liên tục bị gia đình chồng tra tấn vì không đưa hồi môn để xây nhà. Nằm trên giường bệnh, Suvarna đau đớn kể lại nhà chồng không ưa mình không lâu sau ngày về làm dâu. Họ thường xuyên lấy cớ chửi mắng, đay nghiến cô. Chuỗi ngày sau kết hôn của Sumitra không khác gì địa ngục với số lần bị nhà chồng bạo hành nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, cô không dám nói với ai. Người ngoài hỏi, cô đều nói dối là bị ngã nên thâm tím người. “Họ đối xử với con bé như nô lệ, mỗi lúc gia đình họ có chuyện khó chịu là lại xông vào đánh đập con bé không thương tiếc”, bố nạn nhân cho hay. Và rồi mâu thuẫn càng ngày càng chồng chất và đẩy lên đến đỉnh điểm khi cô mang thai, mẹ chồng của Suvarna đến nhà gã thầy bói trong làng và nhận được lời tiên đoán như trên. “Vì tôi nhất quyết không phá thai nên họ đánh tôi. Bây giờ, họ không những đánh tôi, mà còn làm tôi mất đi đứa con trong bụng nữa”, người mẹ đáng thương khóc nức nở. ---------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 27/2/2018.

