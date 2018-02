Hai ngày kinh hoàng của người vợ bị chồng nhét cả chày vào bụng vì vô sinh

(Dân Việt) Các bác sĩ trong ekip cấp cứu ngày hôm đó đã phải thốt lên: "Nhiều lần tiếp cận bệnh nhân bị bạo hành nhưng chúng tôi chưa thấy ca nào mà người chồng lại ra tay tàn ác với vợ như vậy”.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Người phụ nữ 38 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ca cấp cứu hy hữu Đúng ngày Giáng sinh năm 2016, Bệnh viện Đại học Y Tiwari ở tỉnh Uttarakhand miền Bắc Ấn Độ tiếp nhận một ca cấp cứu vô cùng hy hữu. Nữ bệnh nhân 38 tuổi Kanya Devi (tên nạn nhân đã thay đổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì lên cơn đau bụng dữ dội với cái bụng sưng to bất thường. Khi người phụ nữ này nhập viện, các bác sĩ ban đầu đã cố gắng chụp X-quang bụng nạn nhân để tìm ra nguyên nhân nhưng kết quả không rõ ràng, họ chỉ biết có một vật gì đó rất lớn bên trong nên buộc phải mổ. Khi phẫu thuật, các bác sĩ rất sốc khi lôi một chiếc chày cán bột từ trong bụng ra ngoài. Tiến sĩ Kedar Singh Shahi, một bác sĩ phẫu thuật trong ca mổ cho người phụ nữ trên, cho biết: "Chúng tôi đã rất sốc. Chúng tôi không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Chúng tôi chỉ có thể phán đoán trong bụng bệnh nhân là vật liệu gỗ không xác định khi chụp X-quang. Kích thước của chày cán bột này dài khoảng 40cm, một kích thước quá lớn để đưa vào cơ thể con người. Cô ấy chắc chắn sẽ không thể sống sót nếu vào viện muộn thêm chút nữa”, vị tiến sĩ nói. Sau ca mổ, Kanya Devi được chuyển sang phòng hồi sức để chữa trị tình trạng nhiễm khuẩn máu. Tại đây, các bệnh nhân giường bên cạnh nhận thấy những hành vi kỳ lạ của người chồng khi liên tục yêu cầu bác sĩ cho vợ chữa trị tại nhà, thậm chí có lần có ý định tự ý đưa vợ đi nhưng được phát hiện kịp thời. Người phụ nữ đã do dự trong việc nói ra những gì đã xảy ra khiến phía bệnh viện buộc phải thông báo cho cảnh sát và Ủy ban Quốc gia về Phụ nữ (NCW). Amita Lokhani, phó chủ tịch của NCW, cho biết: "Người phụ nữ này ở trong tình trạng khủng khiếp khi tôi lần đầu tiên đến thăm. Cô ấy không chỉ đau đớn mà còn sợ hãi khi nói chuyện với bất cứ ai. Tôi thử hỏi cô ấy những gì đã xảy ra, nhưng cô ấy không nói một lời và khóc. Tôi nhận thấy vì chồng cô ở bên cạnh tại thời điểm đó nên cô ấy mới im lặng như vậy. Tôi tìm cách đến thăm cô ấy trong khi chồng cô đi vắng. Cuối cùng, nạn nhân cũng chịu nói với tôi rằng mình bị vô sinh nên chồng mới thường xuyên tra tấn". Chiếc chày được lấy ra ngoài cơ thể bệnh nhân sau ca phẫu thuật. Ngày kinh hoàng Ngay lập tức, cảnh sát đã điều tra, đến bệnh viện lấy lời khai của nạn nhân đồng thời tạm giữ người chồng. Trong hơi thở mệt mỏi, nạn nhân cho biết: "Vì tôi bị vô sinh nên thường xuyên bị chồng tra tấn. Ngày 22/12/2016, chồng tôi trở về nhà trong tình trạng say rượu và lại ra tay đánh đập tôi”. Anh ta khóa trái cửa lại và chạy ra sau nhà lấy sợi dây điện đánh tới tấp vào người tôi. Anh vừa đánh vừa chửi tôi là vô dụng vì không thể sinh con. Quá đau đớn, tôi thét lên kêu cứu, nhưng hàng xóm xung quanh không ai dám vào can thiệp. Cửa nhà đã khóa bên trong, tôi đành quỳ lạy, van xin anh ta tha mạng, nhưng anh không dừng tay. Trong lúc tức giận, anh ta đã nhét cả chiếc chày vào hậu môn và đe dọa sẽ giết tôi nếu kể lại chuyện này cho người khác. Hai ngày bị giam cầm không được chữa trị, đã có những lúc tôi tưởng mình chết đi nhưng lại gắng gượng. Tôi phải nằm bất động bởi một cử động nhỏ cũng khiến cơ thể vô cùng đau đớn. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, khi tình trạng tôi ngày càng xấu anh ta mới đưa đến viện”. Nhiều người hàng xóm của cô xác nhận, người chồng rất hung hăng nên không ai dám can thiệp. Vào ngày xảy ra vụ án, nghe tiếng Kanya Devi khóc, kêu cứu, nhưng không ai dám bước vào. “Không chỉ phải chịu những nỗi đau thể xác khủng khiếp, bệnh nhân này còn bị tổn thương tinh thần rất trầm trọng. Nhiều lần tiếp cận bệnh nhân bị bạo lực gia đình, tôi chưa thấy ca nào người chồng lại ra tay tàn ác với vợ như vậy”, một bác sĩ cho hay. Trung sĩ cảnh sát Janmejaya Khanduri cho biết: “Đây là một vụ bạo lực, cố ý gây thương tích có tính chất côn đồ, nguy hiểm. Ngay sau khi biết được sự việc, chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ để thụ lý vụ việc. Những hành vi tra tấn dã man người khác sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh”. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 6/2/2018.

