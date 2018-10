Mỹ cấp "bảo bối" này giúp Israel khoan thủng S-300 Nga ở Syria

(Dân Việt) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cấp thêm cho đồng minh ruột Israel nhiều tiêm kích tàng hình tối tân F-35 để khắc chế hệ thống phòng không S-300 của Nga ở Syria, trang Debka đưa tin.

Tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ.

Sputniknews, Tổng thống Donald Trump đã quyết định cấp thêm tiêm kích tàng hình F-35 cho đồng minh "cống hiến nhất" của Mỹ sau khi nghe tham vấn của các quan chức chính phủ và quân sự cấp cao nhất.

Cũng theo DEBKAfile, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman và Thái tử Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Muhammad bin Zayed đã được thông báo về quyết định của ông Trump.

Mỹ được cho là cung cấp thêm chiến đấu cơ tàng hình đa nhiệm F-35 cho Israel để đối phó với S-300 của Nga ở Syria. DEBKAfile kết luận động thái này cho thấy "sự quyết tâm" của các đồng minh về việc duy trì hoạt động của Israel ở Syria bất chấp khả năng phòng không của Nga-Syria được tăng cường nhờ sự hiện diện của S-300".

F-35 là loại máy bay có khả năng tàng hình, đa nhiệm, có thể thực hiện các nhiệm vụ như yểm trợ trên không, ném bom chiến thuật và chiến đấu không đối không. F-35 cũng là một vũ khí gây tranh cãi vì thời gian phát triển lâu hơn dự kiến cũng như các lỗi kỹ thuật từ đơn giản tới nghiêm trọng đã phát sinh khiến cho dự án bị đội chi phí lên rất cao, biến nó trở thành máy bay chiến đấu đắt đỏ nhất thế giới.

Đồng thời, động thái bổ sung khí tài vào kho vũ khí Israel được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đánh giá rằng “mối đe dọa từ Nga” trong khu vực này càng lớn. Tuy nhiên, số lượng F-35 chính xác mà Israel đang sở hữu, không được công bố rõ ràng.

Nga quyết định chuyển S-300 đến Syria sau vụ máy bay Il-20 của họ bị quân đội Syria vô tình bắn hạ. Moscow chỉ trích Tel Aviv gián tiếp gây ra vụ việc, nói rằng các dữ liệu của họ cho thấy chiến đấu cơ F-16 của Israel cố tình sử dụng máy may Il-20 làm lá chắn. Israel đã bác cáo buộc này. Nga tuyên bố chuyển S-300 đến Syria để đảm bảo 100% an toàn và an ninh cho người của họ tại quốc gia này.

Mỹ, đồng minh lâu năm của Israel, đã chỉ trích quyết định chuyển S-300 đến Syria của Nga. Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Tướng Joseph Votel, mô tả động thái này là "sự leo thang căng thẳng không cần thiết", đồng thời tuyên bố rằng S-300 của Nga không thể gây ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực.

Trong khi đó, Israel khẳng định quyết định chuyển S-300 của Nga đến Syria "gây ra nhiều vấn đề", khiến tình hình phức tạp. Tuy nhiên, Israel tuyên bố họ sẽ tiếp tục không kích các mục tiêu liên quan đến Iran ở Syria. Ngày 3.10, đài phát thanh quân đội Israel Galei Tzahel dẫn nguồn tin từ lực lượng không quân Israel cho biết nhằm đối phó với hệ thống phòng không S-300 Nga vừa cung cấp cho Syria, Israel dường như sẽ tăng cường việc sử dụng máy bay chiến đấu F-35 trong các trận không kích các mục tiêu trên lãnh thổ Syria trong tương lai.