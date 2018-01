Nỗi đau xé lòng của nữ sinh bị bắt cóc, cưỡng hiếp liên tục suốt 17 tháng

(Dân Việt) Một nữ sinh mới 20 tuổi đã phải trải qua những tháng ngày kinh khủng nhất cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong 17 tháng, một mình cô phải đối mặt với những lần bắt cóc, tra tấn, hãm hiếp kinh hoàng.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Đại học công nghệ TRR - nơi nữ sinh 20 tuổi bị chủ căng tin tại trường bỏ thuốc mê bắt cóc. Vụ mất tích bí ẩn Trong khi cả gia đình bắt đầu tuyệt vọng sau những tháng ngày lục tung khắp mọi ngõ ngách đi tìm thì ngày 4/9/2013, nữ sinh 20 tuổi ở thành phố Hyderabad, thủ phủ bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) bỗng trở về nhà sau 17 tháng mất tích không chút thông tin. Nạn nhân vốn là một thiếu nữ xinh đẹp. Trước đó, một ngày tháng 4/2012, cô nữ sinh tạm biệt bố mẹ để tới trường như mọi ngày. Tuy nhiên, tới tận khuya hôm đó cũng không thấy con về nhà, cả gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không hề có chút thông tin nào. Sáng hôm sau, lo lắng con gái bị bắt cóc, gia đình đã tới đồn cảnh sát trình báo. Nhưng nhiều đêm qua đi, gia đình cô càng ngày càng rơi vào tuyệt vọng. “Ngày nào cũng vậy, chúng tôi cứ cầm tấm hình của con gái và chạy khắp nơi để tìm con”, người mẹ khóc nức nở nói. “Đây là lần đầu tiên con gái tôi đi nhiều ngày như vậy, cháu vốn là đứa rất ngoan ngoãn nên gia đình tôi nghĩ ngay đến việc cháu bị bắt cóc”. Gia đình đã cật lực tìm kiếm nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Sau bao ngày bỏ bao công sức, tiền của đi tìm con mà vẫn vô vọng, cả gia đình nữ sinh đã nghĩ đến những tình huống xấu nhất. Rồi bỗng tháng 5/2012, anh trai nạn nhân đã nhận được cuộc gọi từ số lạ. Khi đầu dây bên kia vang lên giọng em gái, anh vui mừng khôn xiết. Qua những thông tin rời rạc, gấp rút, gia đình cô ngay lập tức cầu cứu cảnh sát nhưng đã bị phớt lờ. Cho đến khi bước chân về đến cửa nhà vào ngày 4/9/2013, nữ sinh vẫn chưa hết bàng hoàng, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Cô cho hay, hung thủ chính là Satyaprakash Singh, chủ căng tin tại trường Đại học công nghệ TRR ở Hyderabad, nơi mà nạn nhân theo học. Để ép cô trở thành nô lệ tình dục, hắn đã trộn lẫn thuốc mê vào thức ăn, rồi đưa cô đến một căn hộ giam cầm và cưỡng hiếp Tháng 5/2012, cô đã lén trộm điện thoại của Singh để gọi điện cho anh trai nhưng không thấy ai tới giải cứu và sau đó đã bị chuyển sang tiếp một nơi khác tại Bala Nagar, Gayatri Nagar. Đến tận hôm chạy thoát, nhân lúc Singh đang say mèm và quên khóa cửa, nữ sinh mới nhanh chóng bỏ trốn. Địa ngục trần gian Nạn nhân đã phải trải qua 17 tháng kinh hoàng trong căn hộ của “ác quỷ”. Trong quá trình này, cô nữ sinh đã bị tra tấn tàn bạo. Cô bị xích lại, trói bằng thắt lưng và bị hãm hiếp hằng ngày. Nữ sinh này đã phải phá thai một lần, sau khi mang bầu với chính kẻ đã hãm hiếp mình. Điều gây phẫn nộ hơn là từng ba cảnh sát đã đến kiểm tra căn hộ trên sau khi nhận được những lời phàn nàn từ phía hàng xóm. Tuy nhiên, thay vì giải cứu cho cô, ba người lại hùa vào cưỡng hiếp nạn nhân theo gợi ý của Singh, rồi bỏ đi. Cô đã nhiều lần tìm cách chạy thoát nhưng đều bị bắt lại và nhận những trận đòn dã man hơn. Tên "yêu râu xanh" đã di chuyển nơi giam giữ cô hai lần, với sự trợ giúp của một phụ nữ khác. Hắn còn đe dọa cô rằng đã hãm hiếp và giết chết các cô gái Hồi giáo trước đó và được những “người bạn quyền lực” bảo vệ khỏi bị truy tố trước pháp luật. Những nỗi đau về thể xác và tinh thần của 17 tháng sống trong địa ngục luôn khiến cô bàng hoàng, sợ hãi. Trong đơn khiếu kiện gửi cảnh sát, nữ sinh này viết: “Hắn thường nói rằng tôi là nữ sinh Hồi giáo thứ 5 bị hãm hiếp và sẽ bị giết chết, ném xuống sông. Hắn nói với cô gái cha hắn là nhân viên quốc phòng và anh trai hắn là một luật sư hình sự đã cứu hắn khỏi bị sa lưới pháp luật” Tin tức về vụ bắt cóc và cưỡng hiếp lập tức làm dấy lên một làn sóng biểu tình trên khắp các đường phố của Hyderabad. Hơn 150.000 người đã tham gia một chiến dịch trực tuyến nhằm ủng hộ cô gái. Satyaprakash Singh sau đó đã bị bắt giữ và bị xét xử nghiêm khắc với tội danh xâm phạm tình dục, bắt cóc và giam giữ trái phép. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 4/1/2018.

