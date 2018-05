Phát hiện sốc: Israel "chống lưng" cho phiến quân Syria?

(Dân Việt) Syria lại tiếp tục phát hiện Israel bí mật cung cấp vũ khí cho phiến quân.

Kênh truyền hình SANA ghi lại hình ảnh vũ khí quân chính phủ thu được từ phiến quân. Nguồn: SANA.

Theo kênh truyền hình SANA, quân đội Syria đang quét sạch tàn dư khủng bố ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Damascus của nước này. Đối với các tay súng từ chối đầu hàng, chính phủ tạo điều kiện cho phép được sơ tán tới những khu vực do phiên quân kiểm soát ở phía bắc, chủ yếu là ở tỉnh Idlib. Để được sơ tán, các tay súng buộc phải bỏ lại vũ khí hạng trung và hạng nặng của mình, chỉ được mang theo vũ khí hạng nhẹ.

Khi đang sơ tán phiến quân tại các thị trấn Yelda, Babila và Beit Sahem, quân đội chính phủ đã thu được hàng trăm loại vũ khí và đạn dược, trong đó có pháo cối, súng máy, rocket, đạn pháo, thuốc súng, các nguyên liệu dùng để chế thuốc nổ và đặc biệt có cả mìn đất do Israel sản xuất!

Đây không phải lần đầu tiên Syria phát hiện vũ khí Israel nằm trong tay của các tay súng phiến quân và khủng bố. Trước đó vào hồi tháng Hai vừa rồi, quân đội chính phủ được cho là đã tìm thấy một kho chứa đầy vũ khí, trong đó có cả vũ khí Israel sản xuất khi đang kiểm tra khu vực Al Boukamal và Al Mayadin (tỉnh Deir ez-Zor) sau khi giải phóng hai khu vực nói trên khỏi IS vào mùa thu năm ngoái.

Theo RT, từ khi xung đột nổ ra tại Syria, quân đội Syria đã nhiều lần thu được khí tài và đạn dược có khắc tiếng Do Thái. Hồi tháng 4.2016, các binh sĩ chính phủ đã bắt giữ một xe chở đầy mìn, đạn cối, rocket và lựu đạn cầm tay có nguồn gốc từ Israel đang trên đường tới một khu vực do IS kiểm soát ở miền đông Syria.

Do đó, Damascus cáo buộc Tel Aviv đang gây chiến với nước này thông qua hình thức “chiến tranh ủy nhiệm”. Chính Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng khẳng định chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang “chống lưng” cho những kẻ khủng bố thông qua việc “hỗ trợ hoặc quấy rối, tấn công trực tiếp quân đội Syria”.

Về vấn đề này, Israel khẳng định nước này chỉ cung cấp hỗ trợ nhận đạo cho các lực lượng chống chính phủ nhưng lại im lặng trước các bằng chứng về vũ khí Israel ở Syria. Trong khi đó, tờ Haaretz của Israel đưa tin vào hồi tháng 2 rằng có ít nhất 7 nhóm phiến quân Sunni tại vùng đất trên Cao nguyên Golan do phía Israel kiểm soát đang được hỗ trợ vũ khí và đạn được từ Tel Aviv. Không chỉ có vậy, lượng hỗ trợ quân sự trực tiếp cho các nhóm này được cho là đang tăng cao trong những tháng gần đây.