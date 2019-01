Sự thật rúng động phía sau vụ người cha 20 năm mang án oan giết 7 con ruột

(Dân Việt) Chưa hết đau đớn trước cái chết bất ngờ của 7 đứa con thì người cha này lại phải lĩnh án tử hình khi bỗng nhiên bị xem là kẻ sát nhân ra tay giết chết các con của mình. Hơn 2 thập kỷ sau, sự thật mới được đưa ra ánh sáng với bi kịch xuất phát từ một mối tình không được đáp lại.

Chỉ vì không làm chủ được lý trí nhiều người bất chấp tất cả như con thiêu thân lao vào cuộc tình sai trái. Kết cục của những mối quan hệ đó không phải lúc nào cũng như người ta mơ mộng mà là sự đắng chát và bi kịch khôn lường. Tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi sẽ là lời cảnh tỉnh để bạn tránh xa thứ tình cảm sai lầm đó. Vợ chồng James Joseph Richardson và Annie Mae Richardson. 7 cái chết bất thường Ngày 25/10/1967, 2 vợ chồng James Joseph Richardson và Annie Mae Richardson (sống tại Arcadia, Florida) đang làm việc thì nhận được tin dữ 7 đứa con của họ đang phải đi cấp cứu vì ngộ độc thức ăn. Thế rồi lần lượt, vợ chồng Richardson nhận được hung tin rằng 6 đứa con của họ đã thiệt mạng. Sáng hôm sau, đứa con thứ 7 của họ cũng không thể sống sót. Khám nghiệm tử thi cho thấy toàn bộ 7 đứa trẻ đã bị đầu độc bởi trong thức ăn có một lượng lớn thuốc trừ sâu. Cả James Joseph Richardson và Annie Mae Richardson đều cảm thấy sốc bởi thức ăn buổi trưa hôm đó là do tay Annie chuẩn bị từ tối hôm trước và được cất trong tủ lạnh. Một phần thức ăn được sử dụng cho sáng hôm đó nhưng cả gia đình 9 người đều bình thường. Sau khi ăn xong, Richardson đã nhờ người phụ nữ hàng xóm, Bessie Reece, để ý giúp 7 đứa con cho tới trưa. Trong các cuộc tìm kiếm ban đầu ở nhà Richardson, cảnh sát đã không tìm được bất cứ manh mối nào. Tuy nhiên đến ngày thứ hai, họ lại bất ngờ tìm được một túi thuốc độc được giấu ở trong nhà kho của gia đình. Báo cáo ghi rõ, túi thuốc độc này không hề tồn tại ở vị trí này khi cảnh sát lục soát nhà vào 5 lần trước đó Đúng lúc đó, một nhân viên bảo hiểm đã gọi điện cho cảnh sát thông báo rằng James Joseph Richardson đã mua gói bảo hiểm cho các con mình hơn một năm trước và buổi tối trước hôm xảy ra sự việc, Richardson đã gọi điện cho anh ta để thỏa thuận một số chính sách bảo hiểm của bọn trẻ. Richardson đã bị bắt giam chỉ 2 ngày sau tang lễ của các con, dù luôn được xem là một người chồng người cha rất thương yêu vợ con và cảnh sát không tìm được bất cứ động cơ nào khiến ông ta phải ra tay. Nhưng cũng cùng lúc này, một tên tù nhân chung trại giam với Richardson bỗng nhiên nói rằng người bạn tù đã thú nhận với hắn chuyện đã hạ độc con mình. Ngày 31/5/1968, James bị buộc 7 tội danh giết người với mức án tử hình. Tội ác vì tình Người hàng xóm Bessie Reece là hung thủ giết chết 7 đứa trẻ để trả thù. Sau 5 năm nằm trong danh sách tử tù, đến năm 1972, Richardson được hạ mức phạt xuống còn chung thân. Và rồi, luật sư Mark Lane là người đầu tiên nhận thấy vụ án đầy những lỗ hổng, rất nhiều chứng cứ và chi tiết trong vụ án đã bị che giấu vào thời điểm xét xử. Mark đã giúp ông Richardson lật lại vụ án, đi tìm sự thật trong cái chết bất thường của 7 đứa trẻ. Người phụ nữ hàng xóm Bessie Reece thực chất chính là người cho 7 nạn nhân ăn vào khoảng thời gian đó. Năm 1988, Bessie trải qua những năm cuối đời sống trong viện dưỡng lão. Tại đây, bà đã thú thật với nhân viên chăm sóc hơn 100 lần về chuyện đã đầu độc 7 đứa con của ông Richardson nhưng không một ai tin là thật. Ngoài ra, tên tù nhân đã từng khai ra Richardson sau nhiều năm cũng đã lên tiếng thừa nhận ngày đó cố tình vu khống cho Richardson để được hưởng mức án nhẹ hơn. Cuối cùng, cảnh sát đã điều tra lại và nhận thấy thực chất thời điếm vụ án xảy ra Bessie đang yêu say đắm một người đàn ông tại địa phương và đã nhiều lần tiếp cận nhưng đều bị từ chối. Tuy nhiên sau đó, người này lại đem lòng yêu chị gái của James Richardson khiến Bessie vô cùng tức giận và nhiều lần tìm cách phá đám. Vài tuần trước khi những đứa trẻ bị sát hại, cặp đôi đã cùng nhau bỏ đi càng làm Bessie nổi điên liền tìm cách giết các cháu của “tình địch” để trả thù. Với những bằng chứng mới, tháng 2/1989, hội đồng luật sư bảo về quyền lợi cho James Richardson đã nộp đơn kháng cáo và được chấp thuận. Ngày 15/12/1989, James Richardson được trả tự do sau hơn 20 năm ngồi tù oan ức. --------------------------------------- Mời qúy vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi vào 13h ngày 4/1/2019.

Tag: trong an, ngoai tinh, tin phap luat, an ninh the gioi, ky an the gioi