Syria: IS lợi dụng bão cát tấn công dữ dội lực lượng Mỹ hậu thuẫn

(Dân Việt) Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa phát động một cuộc phản công chết chóc vào các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn tại miền Đông Syria.

Các chiến binh IS

Japantimes dẫn lời Cơ quan giám sát nhân quyền Syria cho biết, IS đã thực hiện một cuộc tấn công mới nhằm đẩy lùi các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn tiến vào khu vực cuối cùng IS nắm quyền kiểm soát ở Đông Syria.

Cụ thể, hôm 10.10, IS đã phát động một cuộc phản công chống lại các vị trí của SDF xung quanh Hajin và các thị trấn lân cận. Các chiến binh khủng bố đã lợi dụng một cơn bão cát ở tỉnh Deir Ezzor để tấn công các chiến binh SDF vốn không được bảo vệ bởi các máy bay chiến đấu của liên quân Mỹ do tầm nhìn kém.

Hậu quả, IS đã giết hại ít nhất 10 chiến binh SDF và bắt thêm 35 con tin, theo Cơ quan giám sát nhân quyền Syria. Tuy nhiên, SDF bác bỏ cáo buộc các chiến binh của họ bị bắt trong cuộc tấn công của IS.

SDF, một liên minh bao gồm các chiến binh người Kurd và người Arab đã tiến hành một cuộc tấn công kéo dài hàng tháng trời dưới sự yểm trợ của liên quân do Mỹ dẫn đầu để xóa sổ IS khỏi một khu vực nhỏ ở tỉnh Deir Ezzor phía đông Syria, bao gồm cả thị trấn Hajin.

Trong một tháng chiến đấu để giành lại Hajin, ít nhất 139 chiến binh SDF và 267 tên khủng bố IS đã bị giết. SDF, được thành lập năm 2015 được ủng hộ bởi liên quân Mỹ đã lật đổ IS khỏi những vùng đất ở phía bắc và phía đông Syria, bao gồm Raqqa, từng là thủ phủ của IS ở Syria.