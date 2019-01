Tin tặc dọa 'tiết lộ sự thật' gây sốc về vụ khủng bố 11.9

(Dân Việt) Nhóm tin tặc khẳng định sở hữu những dữ liệu đánh cắp từ các công ty bảo hiểm và cơ quan chính phủ cho thấy toàn bộ sự thật về vụ 11/9.

Hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York bốc cháy sau khi bị máy bay lao trúng trong vụ khủng bố 11/9/2001. Ảnh: Reuters.

Dark Overlord, nhóm tin tặc từng tấn công mạng công ty Netflix, các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ cùng hàng loạt mục tiêu nhạy cảm khác, ngày 1/1 đăng một đường link lên mạng dẫn tới 10 Gb dữ liệu mã hóa chứa các tài liệu liên quan tới vụ khủng bố 11/9/2001 ở Mỹ. Nhóm này đe dọa sẽ công bố mật mã giúp mở đường link nếu không được trả tiền bằng bitcoin, RT đưa tin.

Dark Overlord khẳng định những tài liệu trên giúp phác họa đầy đủ về điều thực sự xảy ra trong ngày 11/9/2001, khi hai chiếc máy bay bị không tặc thuộc tổ chức khủng bố al-Qaeda khống chế đâm vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và một chiếc khác lao vào Lầu Năm Góc, khiến gần 3.000 người chết và 6.000 người bị thương.

"Chúng tôi sẽ cung cấp rất nhiều câu trả lời về những thuyết âm mưu liên quan đến vụ 11/9 thông qua 18.000 trang tài liệu bí mật bị rò rỉ", nhóm viết trên mạng xã hội Twitter. Dark Overlord đăng một "dữ liệu mồi" chứa những bức thư tay, email cùng hàng loạt tài liệu khác nhau, đề cập tới các hãng luật, Cục An ninh Giao thông và Cục Hàng không Liên bang Mỹ, đồng thời hứa sẽ cung cấp thêm.

Nhóm nói rằng đã đánh cắp những tài liệu này từ các công ty bảo hiểm lớn trên toàn cầu và cả Silverstein Properties, công ty sở hữu phức hợp Trung tâm Thương mại Thế giới, cùng nhiều cơ quan chính phủ.

Các tài liệu sẽ hé lộ "sự thật về một trong những sự việc đáng chú ý nhất trong lịch sử hiện đại vốn bị bao bọc bởi bí ẩn cùng sự thiếu rõ ràng và rất ít câu trả lời", Dark Overlord tuyên bố. Nhóm thêm rằng bất kỳ ai lo sợ tên mình bị nêu trong các tài liệu có thể trả cho họ một khoản phí để xóa mọi thông tin liên quan.

"Các tổ chức khủng bố" hay "những quốc gia thù địch của Mỹ" có thể tiếp cận tài liệu nếu họ trả tiền, Dark Overlord viết. Các công ty bảo hiểm cũng có thể trả tiền chuộc bằng bitcoin, nếu không "chúng tôi sẽ dùng chúng để chôn vùi các người".

Dark Overlord nổi lên từ năm 2016 với một số vụ tấn công mạng các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ rồi rao bán dữ liệu với mục đích ép các khách hàng trả tiền để xóa bỏ chúng. Nhóm hồi năm ngoái làm rò rỉ cả một phần bộ phim "Orange is the New Black" do Netflix sản xuất nhằm chứng minh khả năng ăn cắp thông tin của mình.