Trung Quốc lạnh đến mức điện thoại cũng "đóng băng", ngừng hoạt động

(Dân Việt) Theo một trang tin thời tiết Trung Quốc, nhiệt độ ở nhiều vùng Đông Bắc nước này đã xuống thấp kỷ lục đến mức từ sương mù cho đến điện thoại thông minh cũng phải đóng băng.

Trang Weather.com.cn của Cơ quan Khí tượng học Trung Quốc cảnh báo, thời tiết lạnh kỷ lục trong mùa đông năm nay có thể ảnh hưởng đến hiệu suốt làm việc của điện thoại thông minh.

Trong khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức đóng băng (dưới mức âm độ), hầu hết các điện thoại có thể bị trục trặc, cảm ứng có thể bị liệt, sạc pin không vào điện...

Trang web này còn cho biết thêm rằng, nếu nhiệt độ giảm sâu hơn nữa, một số điện thoại thậm chí sẽ tắt nguồn.

Trích dẫn báo cáo của cơ quan kiểm tra công nghiệp Tứ Xuyên, pin của điện thoại thông minh sẽ cạn nhanh nếu nhiệt độ -5 độ C và màn hình có thể "tối đen" nếu nhiệt độ -10 độ C. Ở nhiệt độ - 20 độ C, hầu hết các điện thoại thông minh sẽ sập nguồn, ngừng hoạt động.

Theo đó, người sử dụng điện thoại ở Đông Bắc Trung Quốc được khuyến cáo nên cất điện thoại trong túi hoặc hạn chế sử dụng.

Nhiệt độ xuống quá thấp mà sương mù cũng bị đóng băng. Tầm nhìn hạn chế và giảm xuống 50m. Sương băng là hiện tượng khi sương mù đóng băng và chỉ xuất hiện khi nhiệt độ xuống âm 40 độ C. Tại một số thành phố như Tô Châu hay Thượng Hải, tuyết đã ngập tới đầu gối.