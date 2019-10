Bị HLV Park Hang-seo loại khỏi ĐT Việt Nam, các tuyển thủ nói gì?

(Dân Việt) Đến thời điểm này đã có 6 cầu thủ, trong đó có Mạc Hồng Quân đã lên tiếng sau khi bị HLV Park Hang-seo loại khỏi thành phần ĐT Việt Nam dự 2 trận đấu ở vòng loại World Cup 2022.

Hôm qua (4/10), HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 25 cầu thủ ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu với Malaysia (10/10) và Indonesia (15/10) ở bảng G vòng loại World Cup 2022.

Mạc Hồng Quân gửi thông điệp chia tay ĐT Việt Nam

Đáng chú ý có 9 cầu thủ bị loại đáng tiếc là Trần Nguyên Mạnh (SLNA), A Hoàng (HAGL), Nguyễn Công Thành (TP.HCM), Tô Văn Vũ (B.Bình Dương), Lương Xuân Trường (HAGL), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Đặng Anh Tuấn (SHB Đà Nẵng), Ngô Hoàng Thịnh (TPHCM), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam) và Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh).

Buồn bã vì phải chia tay ĐT Việt Nam, 6 trong 9 cầu thủ nói trên đã thổ lộ những điều gan ruột trên mạng xã hội.

“Người tính sao bằng trời tính. Quan trọng là phải luôn tươi cười và lạc quan như vậy nè. Hẹn gặp lại ae (anh em) 1 ngày gần nhất”, Mạc Hồng Quân buồn bã viết trên mạng xã hội vì phải rời tuyển vì chấn thương.

"Màu áo đỏ tôi hằn mơ ước từ nhỏ 1 phần đã thành công như mình mơ ước. Nhưng chưa trọn vẹn. Nhưng nó là bước đà để mình tốt hơn. Chúc tất cả BHL và anh em có 1 mùa giải thành công", Nguyễn Công Thành viết trên mạng xã hội.

Võ Huy Toàn nói lời chia tay ĐT Việt Nam

Tương tự Công Thành, Võ Huy Toàn cũng bày tỏ sự tiếc nuối đồng thời gửi lời chúc may mắn đến đoàn quân của HLV Park Hang-seo: “Đó chính là giấc mơ của tôi. Màu áo đỏ tôi yêu, chính màu áo ấy đã luôn làm tôi mạnh mẽ, kiên cường cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong suốt thời gian qua.... Good Bye. Good Luck. See You. (Xin chào, chúc may mắn, hẹn gặp lại). Chúc tất cả BHL, anh em có những trận đấu thật nhiều may mắn và thành công nhé".

Không viết dài như Huy Toàn, cả A Hoàng, Tô Văn Vũ và Trần Nguyên Mạnh đều gửi thông điệp ngắn gọn trên mạng xã hội sau khi chia tay ĐT Việt Nam.

“Giấc mơ tạm khép lại", hậu vệ A Hoàng viết.

"No problem! It will be okay. (Không vấn đề gì! Tất cả rồi sẽ ổn)", thông điệp của Nguyên Mạnh.

"Dream. Goodbye. See you again. (Giấc mơ. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại)”, Tô Văn Vũ viết.

Đến thời điểm này, cả Đặng Anh Tuấn, Ngô Hoàng Thịnh và Lương Xuân Trường vẫn chưa có phản ứng gì trên mạng xã hội sau khi chia tay ĐT Việt Nam.