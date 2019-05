Chi tiết tiền thưởng của 20 đội bóng Premier League mùa 2018/19

Premier League mùa giải 2018/19 đã kết thúc với danh hiệu vô địch thuộc về Man City, và dĩ nhiên đây cũng là đội bóng sở hữu số tiền thưởng lớn nhất với 3,4 triệu bảng Anh.

Hạ Brighton với tỷ số 4-1 ở loạt trận cuối cùng của Premier League vòng 38 tối 12.5 vừa qua, Man City sở hữu 98 điểm, chênh đúng 1 điểm so với Liverpool để đăng quang ngôi vương đầy kịch tính.

Man City kiếm nhiều tiền thưởng nhất từ Premier League 2018/19.

Liverpool dù thắng Wolves với tỷ số 2-0 nhưng chừng đó là chưa đủ để có thể qua mặt được Man City. Số tiền của The Kop nhận được từ FA vì thế cũng thấp hơn so với Man City. M.U cũng chỉ có 28.8 triệu bảng, thấp hơn gần 2 triệu bảng so với Arsenal và gần 4 triệu bảng so với Tottenham Hotspur.

Sau đây là danh sách toàn bộ số tiền thưởng của 20 đội bóng ở EPL sau khi mùa này kết thúc:

20. Huddersfield Town - £1.9 triệu

19. Fulham - £3.8 triệu

18. Cardiff City - £5.8 triệu

17. Brighton - £7.7 triệu

16. Southampton - £9.6 triệu

15. Burnley - £11.5 triệu

14. Bournemouth - £13.4 triệu

13. Newcastle United - £15.4 triệu

12. Crystal Palace - £17.3 triệu

11. Watford - £19.2 triệu

10. West Ham United - £21.1 triệu

9. Leicester City - £23.1 triệu

8. Everton - £25 triệu

7. Wolves - £26.9 triệu

6. Manchester United - £28.8 triệu

5. Arsenal - £30.7 triệu

4. Tottenham Hotspur - £32.6 triệu

3. Chelsea - £34.6 triệu

2. Liverpool - £36.5 triệu

1. Man City - £38.4 triệu