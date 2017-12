FLC Thanh Hóa chiêu mộ cầu thủ có giá 1 triệu USD

Với tiềm lực tài chính hùng hậu, FLC Thanh Hóa đang đặt quyết tâm chiêu mộ những cầu thủ chất lượng, chuẩn bị cho mùa giải 2018 đầy khó khăn phía trước.

Những ngày cuối năm 2017 đang diễn ra cực kỳ nhộn nhịp tại Thanh Hoá. Sau HLV trưởng Mihail Marian và 5 tân binh nội, đội bóng đất Bắc vừa tiếp nhận 3 ngoại binh tên tuổi đến thử việc. Một trong số đó từng là tuyển thủ QG Hàn Quốc và thời đỉnh cao được định giá lên đến 20 tỷ đồng.

Oh Jang-eun từng được định giá gần 1 triệu USD.

Trong 3 bộ C.V gửi về xứ Thanh lần này, Oh Jang-eun hiển nhiên là cái tên sáng giá nhất. Năm 2002, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại J1 League khi chỉ mới 16 tuổi 8 tháng. Trong thời gian này, tiền vệ này còn được gọi tham gia một loạt các lứa đội tuyển trẻ QG. Đáng chú ý có chiến dịch U20 World Cup 2005 tổ chức tại Thuỵ Sỹ.

HLV Nhật Bản khen ngợi Công Phượng hơn Công Vinh – Tuấn Anh

Mới đây, HLV Ono Shingi (U21 Yokohama) đã có những so sánh những cầu thủ Việt Nam từng thi đấu ở giải đấu chuyên nghiệp Nhật Bản: “Công Phượng sở hữu kỹ thuật cá nhân rất tốt. Cậu ấy có thể cầm bóng đột phá để tạo ra đột biến trước khung thành đối thủ.

Tôi có thể nhận thấy Công Phượng có bản năng săn bàn tốt. Tôi nhìn thấy ở dáng dấp của cậu ấy là có tướng sát thủ trước khung thành đối phương. Các HLV Nhật có suy nghĩ trong đầu với tư duy là tiền đạo cũng phải tham gia phòng ngự. Công Phượng có nhược điểm là không thể hỗ trợ phòng ngự như các tiền đạo khác. Rõ ràng Phượng để lại nhiều dấu ấn hơn Công Vinh và Tuấn Anh khi thi đấu ở Nhật."

ĐT nữ Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu tại Đức

Theo đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tham dự một giải đấu quốc tế do LĐBĐ Trung Quốc tổ chức sau Tết Nguyên đán. Giải đấu này được tổ chức nhằm giúp các đội tuyển chuẩn bị tốt nhất cho VCK Asian Cup với mục tiêu giành vé dự World Cup.

Dự kiến, giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 23.1.2018 và có sự tham dự của các đội bóng Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan và Colombia. Kết thúc giải đấu này, ĐT nữ Việt Nam còn có cơ hội thi đấu với một số đội bóng nước ngoài theo lời mời của VFF. Cuối tháng 3.2018, VFF sẽ cử ĐT nữ Việt Nam sang Đức tập huấn. Trong hơn 10 ngày tại Đức, đội dự kiến sẽ có 2 trận đấu giao hữu với các đội bóng nữ mạnh của nước bạn.

Hải Phòng giữ nguyên bộ khung cho mùa 2018

Ở mùa giải năm nay, ngoài các cầu thủ vừa hết hợp đồng như Minh Châu, Khánh Lâm, Văn Nhiên, Hồng Phong, chưa kể thủ môn Văn Lâm cũng khó tái ngộ cùng đội bóng đất Cảng sau vụ va chạm với trợ lý Sỹ Mạnh, đội Hải Phòng gần như giữ nguyên bộ khung từng tham chiến ở V.League 2017.

Mới đây, lãnh đạo CLB vừa mượn 2 gương mặt trẻ Hoàng Nam và Thành Long của HAGL. Tuy nhiên, HLV Trương Việt Hoàng cho biết, dù hai cầu thủ trẻ này được đánh giá cao, nhưng họ vẫn phải thử việc để xem có phù hợp với lối chơi của CLB Hải Phòng hay không. Được biết, hôm 25.12, hai tân binh này sẽ có mặt ở đất Cảng hội quân cùng đội bóng mới. Khi được hỏi lý do mượn 2 cầu thủ này, HLV Trương Việt Hoàng cho biết, đấy là ý của chủ tịch CLB chứ ông không đề xuất ý định mượn quân.