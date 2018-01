Hai cầu thủ U23 Việt Nam được định giá 3-4 triệu USD

Màn trình diễn ấn tượng tại VCK U23 Châu Á đã giúp Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng được BLV Fox Sports định giá rất cao.

Hai cầu thủ U23 Việt Nam được định giá 3-4 triệu USD

Theo báo Dân Trí, BLV bóng đá châu Á Gabriel Tan của kênh FOX Sports, một số CLB của Thái Lan và Malaysia đã định giá ngôi sao hàng đầu của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 Nguyễn Quang Hải khoảng 4 triệu USD (hơn 90 tỷ đồng).

Ngoài tiền vệ Quang Hải, giá chuyển nhượng của một số cầu thủ khác, trong đội tuyển U23 Việt Nam cũng tăng vùn vụt sau giải. Điển hình là thủ môn Bùi Tiến Dũng được định giá khoảng 3 triệu USD (gần 70 tỷ đồng), ngang với tầm giá mà CLB Buriram United (Thái Lan) từng định giá Công Phượng.

Quang Hải và thủ môn Tiến Dũng được định giá rất cao.

Những cầu thủ đắt giá trong đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam, được FOX Sports đánh giá cao trên thị trường chuyển nhượng có tiền vệ đội trưởng Lương Xuân Trường và hậu vệ cánh Vũ Văn Thanh có giá khoảng 50 – 60 tỷ đồng/người.

Việc định giá chuyển nhượng của các cầu thủ U23 Việt Nam được tăng cao là điều không quá bất ngờ khi họ xuất sắc đánh bại những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu của Australia, Iraq hay Qatar để đoạt ngôi á quân giải châu lục.

Xuân Trường không muốn bị so sánh với Pirlo

Nhiều đường chuyền bóng của Xuân Trường là khởi đầu của những tình huống tấn công nguy hiểm của U23 Việt Nam, trong đó có những tình huống các đồng đội đã tận dụng thành công để ghi bàn. Chính vì thế, nhiều người đã so sánh Xuân Trường với Andrea Pirlo ở đội tuyển Italia.

Xuân Trường cho biết rất vinh dự nhưng thừa nhận chưa xứng đáng để so sánh với ngôi sao người Italia: "Em cảm thấy rất vinh dự với sự so sánh này nhưng em mong mọi người không so sánh nữa vì cá nhân em nghĩ rất khó để em đạt được trình độ của Pirlo".

Nói về trận chung kết giải U23 châu Á 2018 trên đất Trung Quốc, đội trưởng của U23 Việt Nam thừa nhận đây là lần đầu tiên mình cùng các đồng đội thi đấu trong điều kiện mưa tuyết: "Những hình ảnh trận đấu trong mưa tuyết thật sự khác biệt. Bản thân em chưa bao giờ chứng kiến 1 trận đấu trong mưa tuyết dày tới vậy. Tuy nhiên khi BTC thông báo trận đấu vẫn diễn ra thì em và cả đội đều hiểu rằng trận đấu là bắt buộc và cả 2 đội cùng gặp khó khăn và đều phải nỗ lực, thắng thua cũng không đổ lỗi cho hoàn cảnh".

Trung vệ Bùi Tiến Dũng được chào đón nồng nhiệt tại quê nhà

Trưa nay, 30.1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh này, vừa ký quyết định tặng bằng khen cho trung vệ Bùi Tiến Dũng (22 tuổi, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) vì có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc cùng đội tuyển đoạt huy chương Bạc tại giải vô địch bóng đá U.23 châu Á.

Ngoài ra, Ban thi đua khen thưởng của tỉnh sẽ trích tiền thưởng từ quỹ thi đua, khen thưởng trao thưởng cho trung vệ Bùi Tiến Dũng theo quy định. Buổi gặp mặt, biểu dương, khen thưởng sẽ được UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức vào ngày 31.1.