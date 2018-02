HLV người Brazil nhận xét "sốc" về bóng đá Việt Nam

‘Bóng đá Việt Nam còn lâu mới bắt kịp Hàn Quốc, Nhật Bản’; Báo Hàn Quốc 'mổ xẻ' bí kíp thành công của HLV Park...

Cựu HLV ĐTVN Edson Tavares đang dẫn dắt CLB Yokohama ở Nhật Bản. Hồi tháng 1 năm nay, HLV người Brazil dẫn dắt Yokohama thi đấu giao hữu với CLB Đà Nẵng, đây cũng là lần hiếm hoi ông Tavares trở lại Việt Nam. Trả lời Saostar về cuộc trở lại Việt Nam, ông Tavares nói: “Tôi thực sự rất vui khi trở lại Việt Nam trong tư thế một HLV CLB Nhật Bản để thi đấu với một đội bóng của Việt Nam (CLB Đà Nẵng). Tôi cảm nhận bóng đá Việt Nam đang phát triển so với ngày trước”.

Trước sự thành công của U23 Việt Nam nói riêng cũng như bóng đá trẻ Việt Nam nói chung, cựu HLV trưởng ĐTVN nhận định: “Bóng đá trẻ Việt Nam thực sự có tiềm năng và chúng ta cần phải đặt niềm tin lớn vào các cầu thủ. Tôi cho rằng bóng đá luôn có sự may mắn song hành nhưng thực sự bóng đá Việt Nam đang có những cầu thủ rất tốt. Điều này góp phần tạo thành công cho bóng đá Việt Nam.

Tôi cho rằng rất khó để Việt Nam có thể kịp Hàn Quốc, Nhật Bản. Muốn làm được điều này thì đồi hỏi các bạn phải hành động. Đó là cả hệ thống của một nền bóng đá phải cùng nhau phát triển chứ không phải 1,2 CLB tự làm.”

Cựu HLV ĐTVN nhận xét về bóng đá Việt Nam.

Báo Hàn Quốc 'mổ xẻ' bí kíp thành công của HLV Park Hang Seo

Theo tạp chí Four Four Two phiên bản tiếng Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo có thể nở mày nở mặt khi trở về quê hương lần này nhờ 3 điểm nhấn trong tính cách của ông. Bí kíp thành công đầu tiên của ông Park là lòng tin, sự tin tưởng mà ông đặt vào các cầu thủ và giúp họ cảm nhận được điều đó. Bài viết của Four Four Two nhấn mạnh những hành động nhỏ nhưng có hiệu ứng mạnh mẽ của HLV Park Hang Seo như việc ông ôm từng học trò sau mỗi trận đấu.

Điểm thứ hai trong bí kíp thành công của HLV Park Hang Seo là sự can đảm. Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng là khả năng "biết người biết ta". Four Four Two mô tả việc U23 Việt Nam rơi vào bảng tử thần ở VCK U23 châu Á là "lấy trứng chọi đá". Tuy nhiên các học trò của HLV Park Hang Seo liên tiếp gây bất ngờ khi tiến thẳng đến trận chung kết bằng lối chơi rất hợp lý trước những đối thủ mạnh.

Martial giật danh hiệu xuất sắc nhất tháng

Trong tháng 1, ngôi sao người Pháp đã bùng nổ với 3 bàn ghi được cộng 2 đường chuyền thành bàn, đáng chú ý là pha lập công duy nhất giúp Man United thắng Burnley 1-0. Nhờ những màn trình diễn trên, Anthony Martial được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1.2018.

“Thời điểm này tôi cảm thấy rất ổn. Tôi luyện tập chăm chỉ và thi đấu tốt. Tôi hy vọng sẽ duy trì được phong độ hiện tại. Thật vinh dự vì được CĐV bình chọn cho danh hiệu này. Tôi sẽ nỗ lực hết mình, nỗ lực hơn nữa để thi đấu tốt trong thời gian tới”, Martial vui mừng nói.

Costa giật danh hiệu đầu tiên

Diego Costa đã giật danh hiệu đầu tiên cùng Atletico sau khi trở lại đội bóng Madrid từ Chelsea. Cụ thể, vào hôm qua, Diego Costa đã được tờ Marca bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1.2018 của Atletico. Đây là giải thưởng đầu tiên tiền đạo TBN gốc Brazil giành được sau khi trở lại Atletico từ Chelsea. Diego Costa được vinh danh nhờ tỏa sáng trong tháng 1.2018, ghi 3 bàn sau 6 trận cho Atletico Madrid. Chỉ 5 phút vào sân thay người trong trận đầu tiên đá cho Atletico, Costa đã ghi bàn ở trận thắng Lleida Esportiu tại Cúp nhà Vua (3.1). Ba ngày sau trận đấu này, chân sút người TBN gốc Brazil đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Atletico ở La Liga, trong trận thắng Getafe. Tuy nhiên, vì ăn mừng quá khích, Diego Costa đã dính thẻ vàng thứ 2 và bị đuổi ở trận thắng Getafe.

Mata lo sợ bóng đá đang mất chất riêng

Mata chia sẻ: "Tôi gặp nhiều đứa trẻ ngày nay và chúng khiến tôi ngạc nhiên. Chúng hỏi tôi về những đôi giầy và kiểu đầu. Tôi tự hỏi vì sao chúng không hỏi tôi về cách tạt bóng, giữ bóng hay tư thế khi sút bóng? Trước đây, những đứa trẻ thích quả bóng. Giờ đây chúng muốn giầy và quần áo. Chúng không có bóng và cũng chẳng chơi nhiều. Nhưng chúng không bận tâm bởi chúng có thể khoe khoang về giầy hay quần áo, như vậy là đủ. Bóng đá đang mất dần bản chất của mình vì con người ta quan tâm cách ăn mừng thay vì bàn thắng".