Ngoại binh bất ngờ nhận xét về thủ môn Bùi Tiến Dũng

Đội trưởng FLC Thanh Hóa - Pape Omar vừa dành những lời động viên tới thủ thành Bùi Tiến Dũng sau thành công của anh ở VCK U23 châu Á 2018. “FLC Thanh Hóa rất cần những cầu thủ trẻ có tố chất như Bùi Tiến Dũng, vì mùa giải này rất bận rộn khi chúng tôi phải chiến đấu nhiều mặt trận. Bản thân các cầu thủ đều phải cố gắng gấp 3 lần. Những kinh nghiệm chinh chiến tại World Cup U20 thế giới năm 2017 và giải U23 châu Á vừa qua sẽ là những bài học bổ ích với Tiến Dũng giúp thủ môn này trưởng thành hơn và sẽ trở thành thủ môn số 1 của chúng tôi”, Omar nhận xét.

Morata úp mở kế hoạch qua lại Real

Trả lời phỏng vấn trên Movistar +, tiền đạo Alvaro Morata khẳng định, anh rất tôn trọng những khoảnh khắc được cống hiến cho Chelsea. Nhưng khả năng quay lại khoác áo Real Madrid hoàn toàn có thể xảy ra.

Báo Hàn chỉ ra nguyên nhân giúp ông Park thành công ở U23 Việt Nam

Tờ Four Four Two phiên bản tiếng Hàn Quốc mới đây đã có bài phân tích về những lý do giúp HLV Park Hang-seo thành công khi dẫn dắt U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Theo Four Four Two, có 3 nguyên nhân là lòng tin, sự can đảm và khả năng "biết mình biết người".

Văn Lâm quyết giành suất bắt chính ở ĐT Việt Nam

Thủ thành Đặng Văn Lâm khẳng định, anh sẽ dốc hết lực để lấy lại vị trí trên ĐT Việt Nam sắp tới. Trước khi bị dính chấn thương, Văn Lâm là thủ môn số 1 của đội quân áo đỏ. Tuy nhiên, sau đó anh phải nghỉ thi đấu 4 tháng và phải nhường vị trí lại cho thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh. Cùng với đó, sau thành công của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2018, đàn em Bùi Tiến Dũng cũng tạo được niềm tin với HLV Park Hang-seo.

Xuân Trường trở thành thủ quân của HAGL

Theo nguồn tin từ tờ Goal, tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ được trao lại tấm băng đội trưởng từng mang ở mùa giải 2015 sau 2 năm tu nghiệp ở Hàn Quốc. Trở về HAGL, Xuân Trường sẽ tiếp tục mang áo số 6 quen thuộc.

M.U và Man City “đại chiến” vì sao Leicester

Theo thông tin đăng tải trên tờ Daily Star, M.U và Man City đang cạnh tranh với nhau quyết liệt trong cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ Harry Maguire bên phía Leicester City. Hai đội bóng thành Manchester này đều muốn sở hữu ngôi sao 24 tuổi trong Hè 2018.

PSG sẵn sàng chào đón Zidane

Theo tờ Le10sport, PSG sẵn sàng chào đón HLV Zinedine Zidane nếu ông bị Real Madrid sa thải. Theo đó, đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử không còn đặt niềm tin vào HLV Unai Emery khi ông không để lại nhiều ấn tượng sau 1 năm rưỡi dẫn dắt đội bóng.

Wenger chưa muốn so sánh Aubameyang với Henry

HLV Arsene Wenger khẳng định, còn quá sớm để so sánh tiền đạo tân binh Pierre-Emerick Aubameyang với huyền thoại Arsenal - Thierry Henry. Ở trận ra mắt “Pháo thủ” gặp Everton, chân sút người Gabon đã có bàn thắng đầu tiên giúp đội bóng chủ sân Emirates “nhấn chìm” đối thủ với tỷ số 5-1.

Real báo tin vui cho VĐV M.U vụ De Gea

Theo báo giới Tây Ban Nha, thủ thành Thibaut Courtois của Chelsea mới là mục tiêu mà Chủ tịch Florentino Perez muốn đưa về Real Madrid trong Hè 2018 chứ không phải thủ môn David De Gea (M.U). Trước đó, “Kền kền trắng” luôn coi De Gea là mục tiêu chuyển nhượng số 1.

Arsenal “ngáng đường” Chelsea vụ HLV Enrique

Theo tờ Mundo Deportivo, Ban lãnh đạo Arsenal đang tính mời HLV Luis Enrique ngồi “ghế nóng” sân Emirates vào cuối mùa giải, thay thế HLV Arsene Wenger. Điều đặc biệt, Chelsea cũng cho là muốn mời vị chiến lược gia người Tây Ban Nha về thay HLV Antonio Conte.