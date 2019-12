Khai mạc giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia 2019: Hà Nội thắng trận mở màn

(Dân Việt) Chiều 24/11, trên sân vận động Hà Nam đã diễn ra 2 lượt trận đầu tiên giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia 2019. Trong ngày khai mạc giải, Hà Nội có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Than KSVN, qua đó giành trọn 3 điểm đầu tiên.

Chiều 24/11, trên sân vận động Hà Nam diễn ra 2 lượt trận đầu tiên giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia 2019. Trong ngày khai mạc giải, Hà Nội có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Than KSVN, qua đó giành trọn 3 điểm đầu tiên.

Trận đấu giữa Than KSVN và Hà Nội diễn ra lúc 15h dưới thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho cả 2 đội. Đội bóng Thủ đô bất ngờ vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 39 sau pha ghi bàn đẹp mắt của tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Nhã (11). Sau bàn thủng lưới, diễn biến trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao khi Than KSVN cố gắng tìm kiếm bàn gỡ. Phải đợi đến phút 66 của hiệp 2, Nguyễn Thị Trúc Hương (7) mới giúp đội bóng đất mỏ có bàn san bằng tỷ số 1-1. Cao trào của trận đấu đến ở phút 74 khi Nguyễn Thị Thanh Nhã (11) hoàn thành cú đúp với pha dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội Hà Nội. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Trước khi trận đấu giữa chủ nhà Phong Phú Hà Nam và TP Hồ Chí Minh (diễn ra lúc 17h30) bắt đầu, Ban tổ chức đã tiến hành lễ khai mạc ngắn gọn nhưng trang trọng. Thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cùng đại diện ban tổ chức địa phương đã xuống sân tặng hoa, bắt tay động viên cầu thủ hai đội và chúc tổ trọng tài hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khác với trận đấu giữa Than KSVN và Hà Nội, diễn biến ở trận đấu thứ 2 có phần gay cấn, quyết liệt khi cầu thủ 2 đội tạo ra thế cân bằng ngay từ đầu hiệp 1. Với lợi thế sân nhà, Phong Phú Hà Nam là đội có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 8 do công của Trần Thị Thu Hồng (18).

Sau khi bị thủng lưới, các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh dồn lên tấn công hòng tìm bàn gỡ. Mặc dù vậy, sự chắc chắn của hàng phòng ngự đội chủ nhà đã nhanh chóng vô hiệu hóa các đợt hãm thành bên phía đội khách.

Đầu hiệp 2, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Hà Thị Trang (33), Trần Thị Hương Trà (59) bất ngờ đá phản lưới nhà, giúp TP Hồ Chí Minh có bàn gỡ 1-1.

Tỷ số hòa được giữ đến hết hiệp đấu còn lại khi thế trận diễn ra cân bằng và có phần bế tắc.

Như vậy, khép lại lượt trận đầu tiên, ngoài Hà Nội đang có 3 điểm trọn vẹn, Phong Phú Hà Nam và TP Hồ Chí Minh chấp nhận chia điểm với vị trí thứ 2, xếp trên Than KSVN (0 điểm).

Ngày 27/11 tới, giải sẽ tiếp tục sôi động với 2 cặp đấu Hà Nội vs TP Hồ Chí Minh (15h) và Than KSVN vs Phong Phú Hà Nam (17h30).