Link xem trực tiếp Barcelona vs Atletico Madrid

(Dân Việt) Dân Việt xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Barcelona vs Atletico Madrid trong khuôn khổ vòng 27 La Liga. Nếu đánh bại Atletico Madrid trên sân nhà đêm nay, Barcelona sẽ chạm tay vào chức vô địch La Liga mùa này.

Những thông tin đáng chú ý: - Cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga tưởng như đã sớm ngã ngũ bỗng hấp dẫn trở lại. Đây là hệ quả của việc Barcelona bất ngờ sa sút, trong khi Atletico Madrid thi đấu như lên đồng. Trận đại chiến đêm nay trên sân Nou Camp có thể coi là trận chung kết của mùa giải. Barcelona vs Atletico Madrid. - Có thể khẳng định, tháng 2 là tháng tuyệt vời với Atletico Madrid. Sau giai đoạn đầu mùa thi đấu phập phù và bị bỏ lại khá xa trong cuộc đua vô địch, đoàn quân của HLV Diego Simeone âm thầm đeo bám và giữ khoảng cách vừa đủ với các đối thủ. - Đè bẹp Leganes với tỷ số 4-0 ở trận đấu thuộc vòng 26 La Liga giữa tuần qua, Atletico đã khép lại tháng 2 tuyệt vời với thành tích toàn thắng cả 7 trận đấu gồm 5 ở La Liga và 2 ở Europa League. Los Rojiblancos vượt qua Valencia với tỷ số 1-0 ngày đầu tháng 2. Tiếp theo trận thắng này, Atletico lần lượt thắng Malaga (1-0), Copenhagen (4-1), Bilbao (2-0), Copenhagen (1-0), Sevilla (5-2) và Leganes (4-0) để kết thúc tháng 2 một cách đầy ấn tượng. - Đội hình dự kiến Barcelona (4-4-2): Stegen; Roberto, Umtiti, Pique, Alba; Busquets, Paulinho, Iniesta, Coutinho; Messi, Suarez. Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Luis, Godin, Gimenez, Juanfran; Correa, Saul, Partay, Koke; Costa, Griezmann.

