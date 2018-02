Link xem trực tiếp futsal Việt Nam vs futsal Uzbekistan

(Dân Việt) Dân Việt xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp futsal Việt Nam vs futsal Uzbekistan trong khuôn khổ lượt trận tứ kết giải futsal châu Á 2018.

Những thông tin đáng chú ý: - HLV Bakhodir Akhmedov của ĐT futsal Uzbekistan phát biểu trước trận: “Kinh nghiệm là điều Uzbekistan đang có, lúc này chúng tôi cần phải để lại sau lưng tất cả những thành tích của mình để tập trung cho trận gặp Việt Nam. Ở vòng đấu bảng chúng tôi đã mắc một số sai lầm, điều này không thể tái diễn ở tứ kết. Việt Nam là đội bóng rất mạnh, chơi tự tin từ đầu giải đấu tới giờ. Bởi vậy chúng tôi cần phải nỗ lực hết sức mình mới có thể giành được chiến thắng”. ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Uzbekistan. Tin liên quan HLV ĐT futsal Uzbekistan: "Việt Nam rất mạnh, chúng tôi cần chơi hết sức" Xem trực tiếp futsal Việt Nam vs futsal Uzbekistan kênh nào? - HLV Miguel Rodrigo của ĐT futsal Việt Nam phát biểu trước trận: “ĐT Uzbekistan đã 2 lần giành á quân của các giải châu Á. Họ cũng là ứng cử viên của giải đấu này. Tôi rất muốn gặp họ trong trận sắp tới. Tổn thất lớn của ĐT futsal Việt Nam là vắng Văn Vũ (chấn thương) và Đức Hoà (thẻ phạt). Do vậy, chúng tôi sẽ hoàn thiện khả năng dứt điểm và gây áp lực lên đối phương từ giữa sân. Tình huống cố định cũng rất quan trọng, họ phòng ngự cố định rất tốt, sẽ rất khó tiếp cận khung thành của họ”. - Những thành tích tốt gần đây, cộng với lực lượng đang độ chín nên Uzbekistan không ngại đặt mục tiêu vô địch giải đấu năm nay. Nên nhớ chỉ trong 3 trận đấu tại vòng bảng, Uzbekistan đã phá lưới đối thủ tới 19 lần. Ở trận đấu cuối cùng tại bảng B, Uzbekistan đã thua Nhật Bản 2-4... - Kể từ khi HLV Bruno Garcia rời Việt Nam, futsal của chúng ta không để lại nhiều dấu ấn ở những giải đấu đã tham dự, mặc dù lái trưởng Rodrigo được đánh giá không hề kém tài so với người tiền nhiệm. Một yếu tố khách quan khiến ông Rodrigo chưa có được thành công là bởi, các cầu thủ hiện tại chưa thể thay thế được lứa trước với ngôi sao tiêu biểu là Bảo Quân. - Link xem trực tiếp futsal Việt Nam vs futsal Uzbekistan:

