Xem trực tiếp futsal Việt Nam vs futsal Uzbekistan kênh nào?

Gặp ĐT futsal Uzbekistan ở tứ kết giải futsal châu Á 2018 sẽ là một thử thách khó khăn với thầy trò HLV Miguel Rodrigo tại giải đấu năm nay. Vậy trận đấu đáng chú ý này sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh nào?

Để thua 1-2 trước ĐT Malaysia ngay ở lượt trận đầu tiên giải futsal châu Á 2018, mục tiêu giành quyền đi tiếp của ĐT futsal Việt Nam bị lung lay dữ dội. Nhưng tính bất ngờ trong bóng đá cũng với tinh thần chiến đấu không từ bỏ đã giúp cho thầy trò HLV Miguel Rodrigo ngược dòng để cán đích vị trí số 1 sau vòng bảng. Đây mới lần thứ 5 Việt Nam dự giải futsal châu lục và thành tích tốt nhất của chúng ta là hạng tư năm 2016. ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Uzbekistan. Đối thủ của ĐT futsal Việt Nam ở tứ kết là ĐT Uzbekistan. Có thể thấy, 2 nền bóng đá tỏ ra khá "có duyên" với nhau khi mới cách đây hơn 1 tuần, U23 Uzbekistan đã giáp mặt U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á và bây giờ là tầm ĐTQG futsal ở tứ kết châu lục. Tin liên quan Thủ môn lỡ cơ hội khoác áo U23 Việt Nam vì lý do... lãng xẹt HLV ĐT futsal Thái Lan thách thức cả châu Á sau trận thắng đậm HLV Miguel Rodrigo tiết lộ kế sách để hạ ĐT futsal Uzbekistan ĐT futsal Uzbekistan đã góp mặt trong tất cả 15 vòng chung kết futsal châu Á, từng 4 lần giành ngôi Á quân vào các năm 2001, 2006, 2010, 2016 và 3 lần giành hạng Ba vào các năm 2005, 2007 và 2014. Theo bảng xếp hạng của FIFA tháng 1.2018, tuyển futsal Việt Nam đang đứng thứ 43 thế giới, trong khi vị trí của Uzbekistan là 27. Nếu tính riêng khu vực châu Á, Việt Nam đứng thứ 10 còn vị trí của Uzbekistan là 6. Khoảng cách này không quá xa nhưng cũng không dễ để vượt qua. Trong quá khứ, ĐT Việt Nam và ĐT Uzbekistan chưa từng gặp nhau tại giải châu Á. Nhưng lần gần đây nhất, tại Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2017, tuyển futsal Việt Nam để thua Uzbekistan tại tứ kết với tỷ số 0-2. Ngoài ra, về mặt lực lượng, ĐT Futsal Việt Nam gặp bất lợi rất lớn về lực lượng khi tiền vệ Đức Hòa sẽ phải vắng mặt do thẻ phạt. Để có thể lặp lại kỳ tích như 2 năm trước là điều không dễ nhưng hy vọng với "tinh thần U23" mà HLV Rodrigo đang truyền tải cho các học trò sẽ làm nên những điều thần kỳ trước Á quân của giải đấu: "ĐT futsal Việt Nam là những chiến binh. Chắc chắn, chúng tôi sẽ nhập cuộc trước ĐT Uzbekistan với tinh thần chiến đấu của người Việt". Do không có đài truyền hình ở Việt Nam có bản quyền phát sóng trực tiếp giải Futsal châu Á 2018 diễn ra tại Đài Bắc Trung Quốc, vì thế NHM chỉ có thể theo dõi trận đấu qua các trang báo mạng tiện tử. Trận tứ kết futsal châu Á 2018 giữa ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Uzbekistan sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 8.2. Dân Việt sẽ cập nhận diễn biến và kết quả trận đấu này, mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.

Theo PV (VTV)

Tag: xem trực tiếp futsal Việt Nam vs futsal Uzbekistan, trực tiếp futsal Việt Nam vs futsal Uzbekistan, kênh trực tiếp futsal Việt Nam vs futsal Uzbekistan, kênh nào trực tiếp futsal Việt Nam vs futsal Uzbekistan, futsal Việt Nam vs futsal Uzbekistan, tứ kết Futsal châu Á 2018